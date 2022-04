Segen für Ross und Reiter beim traditionellen Ascholdinger Georgritt

Die Teilnehmer umrundeten die Ascholdinger Schimmelkapelle. © Hans Lippert

Nach zwei Jahren Zwangspause fand wieder der Georgiritt statt. Ausrichter war erstmals der Ascholdinger Reit- und Fahrverein.

Ascholding – Am Ostermontag um die Mittagszeit wurde es außergewöhnlich lebendig in Ascholding: Aus geparkten Viehwagen wurden Pferde herausgeführt, Reiterinnen und Reiter strebten mit ihren Rössern in Richtung südwestlicher Ortsrand, um dort Aufstellung zu nehmen. Gleichzeitig pilgerten viele Leute vom Ort und auswärtige Besucher hinauf zur Georgikapelle auf dem Birn, dem Ziel des Georgiritts, der heuer nach zweijähriger Corona-Pause wieder abgehalten wurde.

Pferde aller Rassen und Größen

„Wir sind heute hier, um die alte Tradition fortzuführen“, sagte Pater Bimo zu Beginn der kurzen Andacht vor dem kleinen Gotteshaus, das im Volksmund aufgrund einer Sage auch Schimmelkapelle genannt wird. Insgesamt 45 Teilnehmer hatten sich im Festtagsgewand und mit ihren ebenso schmuck herausgeputzten Pferden verschiedener Rassen und Größen von ihrem Sammelplatz ausgehend auf den Weg zum Birn gemacht, um dort den Segen für Mensch und Tier zu erhalten.

Ausgangspunkt: Das Sägewerk Harrer

Bei der Organisation des Georgiritts hatte es diesmal einige Änderungen gegeben. Hatte man sich früher auf der Wiese vor dem Gasthof Neuwirt getroffen und sich von da aus auf den Weg gemacht, war man nun nach der Schließung des Neuwirts zum Sägewerk Harrer als Ausgangspunkt umgezogen. Generell lief der Georgiritt diesmal erstmals unter den Fittichen des Ascholdinger Reit- und Fahrvereins ab – aus versicherungsrechtlichen Gründen, wie dessen Schriftführerin Marianne Probst, vorab erklärte. „Für uns ist das jetzt auch ein bisschen Neuland“, meinte sie nicht zuletzt mit Blick auf die Bewirtung im Anschluss an den kirchlichen Teil des Tages. „Wir wissen nicht, wie viele Teilnehmer kommen werden.“ Bislang war der Ritt vom Georgi-Ausschuss als private Veranstaltung durchgeführt worden. Doch aus Haftungsgründen sei dies nicht mehr tragbar gewesen, wie Ausschussmitglied Josef Seidl schilderte. Der Reit- und Fahrverein dagegen sei ein eingetragener Verein und somit versicherungsmäßig besser aufgestellt.

Ein Platz an der Sonne: Zahlreiche Zuschauer verfolgten den Ritt um die so genannte Schimmelkapelle. © Hans Lippert

Wie lange es den Georgiritt schon gibt, kann niemand genau sagen. „Da ist früher wohl nichts dokumentiert worden“, meinte Josef Melf, ebenfalls Ausschussmitglied. Man weiß jedenfalls, dass die Wallfahrt nach dem Krieg 1947 wiederbelebt wurde, in den 1970er-Jahren erneut einschlief und 1977 ein weiteres Mal auferweckt wurde. Dann lief alles gut, bis eben zuletzt das Coronavirus der Tradition einen Strich durch die Rechnung machte.

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein bildeten am Ostermontag also den idealen Rahmen für den neuerlichen Ritt zu St. Georg, der auch als Schutzpatron der Pferde und des Viehs gilt. Der ungemütliche kalte Wind war zur Feierstunde am Südhang vom Birn kaum zu spüren – dort hatte sich die Besucherschar versammelt, Familien mit Kindern hatten sich auf Decken niedergelassen.

Dreimal umrundeten Ross und Reiter den Bühel mit der Kapelle, die aus der Zeit um die Wende vom 16. in das 17. Jahrhundert stammen soll. An der Spitze des Zuges wurden die Georgi-Standarte und die Standarte des Reit- und Fahrvereins mitgeführt. An diesem Tag nicht fehlen durfte die Ascholdinger Musikkapelle, die sowohl Andacht und Segnung als auch das anschließende gesellige Beisammensein klangvoll begleitete.

