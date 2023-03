150 Jahre Feuerwehr Dietramszell: Wer hat Unterlagen?

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Begeben sich auf Spurensuche: (v. li.) Robert Schmid, Maximilian Koch und Florian Neugebauer. © Feuerwehr Dietramszell

Anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens sucht die Freiwillige Feuerwehr Dietramszell Unterlagen. Stattfinden soll die Feier in fünf Jahren.

Dietramszell – Das Jahr 1873: In Wien eröffnet Kaiser Franz Joseph I. die Weltausstellung, in Frankfurt sorgt die Erhöhung des Bierpreises – von 4 auf 4,5 Kreuzer – für Krawalle. In Amerika erhalten Levi Strauss und Jacob Davis ein Patent auf die erste Jeans. Und in Dietramszell schließen sich einige Männer aus dem Dorf zusammen und gründen in ihrer Gemeinde die Freiwillige Feuerwehr.

Unterlagen aus den Anfangsjahren sind rar

„Dieses Jubiläum nehmen die Floriansjünger zum Anlass, sich intensiver mit der Geschichte des Ortes und der Feuerwehr zu beschäftigen“, sagt Florian Neugebauer, der sich mit dem ehemaligen Kommandanten und heutigem Kreisbrandinspektor Nord, Robert Schmid, sowie Vorstand Maximilian Koch auf Spurensuche begeben will. Doch nach so langer Zeit sind Unterlagen aus den Anfangsjahren rar. Darum bitten die Freiwilligen die Bevölkerung um Mithilfe: „Wir sind auf der Suche nach verschiedensten Berichten, Bildern und Exponaten.“ So existierte beispielsweise zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine Frauengruppe in der Feuerwehr. Neugebauer: „Leider liegen uns hier keine näheren Informationen vor.“ Informationen und Dokumente aus dieser Zeit wären zur Aufarbeitung der Geschichte wichtig. Nicht nur das Feuerwehrleben ist für sie von Interesse. „Wir wollen auch wissen, wie damals das Leben im Dorf war“, betont Neugebauer. Und: „Wer heute noch die alten Schriften wie Kurrent lesen kann, würde uns auch weiter helfen.“

Feuerwehr veranstaltet zwei Treffen

Die Feuerwehr Dietramszell lädt aus diesem Grund alle, die mit ihrem Wissen und ihren Geschichten ein Stück zur Wiederherstellung der Geschichte beitragen können, am Donnerstag, 16. März oder Samstag, 1. April jeweils um 18 Uhr ins Gerätehaus an der Wolfratshauser Straße 5 ein.

