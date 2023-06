400 Quadratmeter betroffen: Flächenbrand in Bairawies - Trockenheit wird zum Problem

Von: Dominik Stallein

Teilen

Auf einer Wiese in Dietramszell brannte es am Montag. Die Feuerwehren konnten Schlimmeres verhindern. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schon wieder gab es einen Flächenbrand im Landkreis. Heu fing in Bairawies Feuer. Polizei und Feuerwehr warnen vor Unachtsamkeit.

Dietramszell/Königsdorf – Es ist der zweite Fall in wenigen Tagen: Zu einem Flächenbrand auf einer Wiese kam es am Montagmittag im Bereich Dietramszell. Ein Landwirt aus dem Ortsteil Bairawies kreiselte dort Heu. Weil das getrocknete Gras während der Arbeiten in die Abgasanlage des Geräts geriet, „fing es innerhalb von wenigen Sekunden Feuer und breitete sich entsprechend schnell auf der abgemähten Wiese aus“, berichtet die Polizei Geretsried.

50 Feuerwehrleute im Einsatz: Feld in Bairawies brennt

„Die Feuerwehren aus Hechenberg und Dietramszell konnten durch schnelles Eingreifen eine Ausbreitung eindämmen.“ Wie Kreisbrandinspektor Robert Schmid berichtet, rief der Einsatzleiter Wehren aus Föggenbeuern und Manhartshofen dazu. Insgesamt waren 50 Ehrenamtliche im Einsatz. Einige Landwirte aus der Region halfen bei den Löscharbeiten mit: In Gülleanhängern brachten sie Wasser an die Brandstelle – laut Schmid eine Vereinbarung, die in den Trockenperioden fast im ganzen Landkreis greift.

400 Quadratmeter betroffen: Flächenbrand in Bairawies - Trockenheit wird zum Problem

Beim Brand wurde laut Polizei eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen. Der Landwirt blieb unverletzt. Auch der Traktor „konnte vor den Flammen geschützt werden.“ Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Vergangene Woche hatte bei Mäharbeiten in Königsdorf ein Traktor Feuer gefangen. Den Ackerschlepper ließ der 42-jährige Landwirt auf dem Feld stehen, während er versuchte, Hilfe zu organisieren. Beim Eintreffen der Wehren aus Königsdorf und Beuerberg „stand der Traktor bereits in Vollbrand“ und die Flammen „waren auf den angrenzenden Wald übergeschlagen“, berichtete Kreisbrandrat Erich Zengerle. Der Wind trieb Glutnester bis zu 25 Meter weit in ein Waldstück. Mit viel Unterstützung anderer Feuerwehren habe man die Lage „relativ schnell“ unter Kontrolle gebracht.

Hilfe: Einige Landwirte unterstützten mit Tanks. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wegen Trockenheit herrscht Brandgefahr: Luftbeobachter starten weiter in Königsdorf

Wegen der anhaltenden erhöhten Waldbrandgefahr hat die Regierung von Oberbayern für Montag und diesen Dienstag weitere Luftbeobachtungsflüge für alle oberbayerischen Landkreise angeordnet. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen an der Ilm, das für den ganzen Bezirk zuständig ist. Die Flieger starten auch vom Stützpunkt in Königsdorf. Sie überfliegen jeweils nachmittags brandgefährdete Wälder. Diese Luftbeobachtung ist eine vorbeugende Maßnahme der Waldbrandbekämpfung. Die Regierung von Oberbayern trägt die Kosten für Einsätze der Luftbeobachtung im Katastrophenschutz aus Mitteln des Katastrophenschutzfonds. Die ausgebildeten amtlichen Luftbeobachter sind in der Regel Bedienstete der Katastrophenschutzbehörden oder Forstbehörden vor Ort. Die Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel Bayern stellt die ehrenamtlichen Piloten.

Hohe Warnstufe: Brandgefahr im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Wegen der akuten Trockenheit weist der Waldbrandgefahren-Index für weite Bereiche des Freistaats aktuell eine hohe Waldbrandgefahr aus – diese gilt ab Stufevier von fünf als gegeben. Ab Dienstag liegt der Landkreis auf diesem Niveau. Besonders gefährdet sind Wälder auf leichten, sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder.

Die Regierung von Oberbayern bittet in einer Pressemitteilung darum, im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern davon kein Feuer oder offenes Licht anzuzünden oder zu betreiben, keine offenen Feuerstätten zu errichten, keine Bodendecken abzubrennen und keine Pflanzen oder Pflanzenreste flächenweise abzusengen, keine brennenden oder glimmenden Sachen wegzuwerfen und nicht zu rauchen. Die Polizei Geretsried schreibt: „Eine kleine und nicht vorhersehbare Ursache kann schnell schadens- aber auch lebensbedrohliche Folgen haben.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wer im Freien einen Brand entdeckt, sollte die Feuerwehr über den Notruf 112 informieren. Wie ein Sprecher der bayerischen Feuerwehren gegenüber der Presseagentur epd erklärt, besteht zudem die gesetzliche Pflicht, Kleinbrände selbst zu löschen – oder es zumindest zu versuchen, wenn man sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen müsste.