Hochwasser verteuert Abwasser: Gebühren in Teilen von Dietramszell steigen auf 150 Prozent

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Schmutzwasser musste nach einem Hochwasser im Sommer 2019 mittels Lkw abgepumpt werden, weil eine Abwasserleitung unter der Isar zerstört worden war. Allein die Transportkosten – die die Gemeinde Dietramszell schultern musste – schlugen laut Bürgermeister Josef Hauser mit fast 175 000 Euro zu Buche. © Ewald Scheitterer/Archiv

Künftig wird in manchen Dietramszeller Ortsteilen 84 Cent mehr pro Kubikmeter Abwasser fällig. Der Rathauschef kritisiert die Naturschutzbehörde.

Dietramszell – Sein Unmut war ihm anzumerken. Dass die Abwassergebühr in den Ortsteilen Ascholding, Bairawies, Hechenberg und Einöd um mehr als 50 Prozent steigt, „geht vor allem aufs Konto der Unteren Naturschutzbehörde“, klagte Bürgermeister Josef Hauser, selbst Ascholdinger.

Hochwasser verteuert Abwasser: Gebühren in Teilen von Dietramszell steigt auf 150 Prozent

Der Hintergrund: 2019 zerstörte das Isarhochwasser die unter dem Flussbett durchführende Abwasserleitung nach Geretsried. Die Erlaubnis, zur Reparatur mit Baggern in das Landschaftsschutzgebiet hineinzufahren, habe das Amt erst nach sehr langer Prüfung erteilt, so Hauser. Von Juni 2019 bis Mai 2020 musste das Schmutzwasser deshalb von einer Fremdfirma mittels Lkw abtransportiert werden. Allein das habe fast 175 000 Euro gekostet, rechnete der Rathauschef vor. Insgesamt seien die Betriebskosten in den beiden Jahren um 187 700 Euro höher ausgefallen als geplant. Dazu kamen Baukosten von rund 285 000 Euro für den neuen Isardüker.

Reine Formsache: Dietramszeller Gemeinde erhöht Einleitungsgebühr auf 2,45 Euro

Der Beschluss, die Einleitungsgebühr von bisher 1,61 Euro pro Kubikmeter auf 2,45 Euro anzuheben, war jedoch reine Formsache. Denn: Die Gemeinde muss ihre Entwässerungseinrichtungen kostendeckend betreiben. Das schreibt das Kommunalabgabengesetz vor. Ein Defizit bei den Betriebskosten muss deshalb innerhalb des nächsten Kalkulationszeitraums ausgeglichen werden – das heißt, bis zum Jahr 2026. Die Baukosten können dagegen über 40 Jahre abgeschrieben werden.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

„Wenn die Naturschutzbehörde nicht so lange gezögert hätte, wären wir nur auf einen Kubikmeterpreis von 1,70 Euro gekommen“, meinte Hauser. Der Herstellungsbeitrag, den Bauherren für die Grundstücksentwässerung zahlen, stieg von 21,73 Euro auf 23,30 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche. Beide Sätze gelten ab 1. April 2023.

Abwasser in Niedrigerer Preis erst in vier Jahren möglich

Mit einer Gegenstimme von Bernhard Fuchs (FW) aus Bairawies stimmte das Ratsgremium den neuen Kanalgebühren zu. Die gute Nachricht: Im darauffolgenden Kalkulationszeitraum, also ab dem Jahr 2027, könne man wieder mit einer Reduzierung rechnen, erklärte Hauser den Gemeinderäten. Zweiter Bürgermeister Anton Huber (BLD) tröstete die Betroffenen: „In anderen Gemeindegebieten ist die Entwässerung noch viel teurer.“ In den nördlichen Ortsteilen Baiernrain, Linden und Lochen kostet der Kubikmeter Abwasser 3,52 Euro. Entscheidend für den Preis ist das Klärwerk, in das die Abwässer eingeleitet werden.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)