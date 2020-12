Aktion der Dorfgemeinschaft Baiernrain und des Raiffeisen-Warencenters hat durchschlagenden Erfolg

12.500 Euro konnten die Dorfgemeinschaft Baiernrain und das Raiffeisen-Warencenter an die Elterninitiative Intern 3 des Haunerschen Kinderspitals München spenden. Der Advents- und Türkranz-Verkauf kam gut an.

Baiernrain/Thanning – Mit diesem Erfolg hatten die Organisatorinnen nicht gerechnet: Mit Unterstützung der zwei Raiffeisen Bau- und Warencenter in Thanning und Lenggries initiierte die Dorfgemeinschaft Baiernrain einen Advents- und Türkranz-Verkauf. Es kamen 9500 Euro zusammen, die die Raiffeisen noch um 3000 Euro aufstockte. Die insgesamt 12 500 Euro wurden jetzt an die Elterninitiative Intern 3 des Haunerschen Kinderspitals München gespendet.

„Ohne Corona wäre dieses Jahr der 20. Baiernrainer Dorfherbst gewesen“, sagt dessen Organisatorin Annelies Huber mit Bedauern. „Die Einnahmen des Marktes gehen schon seit Jahren an das Haunersche Kinderspital.“ Dort sind Spenden immer von Nöten, um das Leid der kleinen, an Krebs erkrankten Patienten und deren Familien zu lindern. „Uns fiel ein Brief der Elterninitiative Intern 3 in die Hände, in dem um Gelder gebeten wurde. Schließlich fallen dieses Jahr wegen der Pandemie sämtliche Veranstaltungen aus“, berichtet Huber. „Also haben wir uns überlegt, wie wir helfen können. So kamen wir auf die Idee, Kränze zu binden und zu verkaufen.“ Beim Raiffeisen Bau- und Warencenter rannten die Frauen mit der Bitte um Verkaufsunterstützung offene Türen ein. Das Unternehmen stiftete sogar noch Draht und Strohrohlinge. Die Aktion entwickelte sich zum Selbstläufer: „Jeder hat mitgemacht – von den Milchbäuerinnen bis zu den Schlüterfreunden und dem Bartclub.“ Wie viele Kränze letztendlich verkauft wurden, kann Annelies Huber gar nicht mehr sagen. „Es müssen weit über 300 gewesen sein.“

Auch das Bau- und Warencenter entschied sich, dieses Jahr an die Elterninitiative zu spenden. „Es kann jederzeit jede Familie treffen“, begründet Geschäftsleiter Florian Heuschneider den Entschluss. Die Schatzmeisterin der ehrenamtlichen Elterninitiative Intern 3, Margarete Bader, nahm die Spende entgegen. „Ich kann einfach nur Danke sagen. Das Geld ist gut angelegt.“ Nicht umsonst ist das Motto des Vereins: „Unser Ziel ist es, der Krankheit Krebs bei Kindern mehr Leben abzuringen.“

Die Elterninitiative Intern 3 wurde 1985 gegründet und setzt sich durch finanzielle Beiträge dafür ein, dass auf der Kinderkrebsstation genügend Stellen für Ärzte, Schwestern und psychosoziale Fachkräfte vorhanden sind. Ebenso springt der Verein ein, wenn eine Familie durch die Krankheit des Kindes in Not gerät. Auch zusätzliche Einheiten für Knochenmark- beziehungsweise Stammzellenspenden wurden errichtet, um so allen Kindern, die diese Therapie benötigen, eine bestmögliche Behandlung zu bieten.

sh