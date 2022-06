Altes Feuerwehrfahrzeug aus Dietramszell geht in die Ukraine

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Soll in der Ukrainer noch gute Dienste leisten: Das alte, ausgemusterte Fahrzeug der Lindener Feuerwehr. © sh

36 Jahre hat das Feuerwehrauto im Dietramszeller Ortsteil Linden gute Dienste geleistet. Etwas Wehmut klang mit, als es abtransportiert wurde - in die Ukraine.

Dietramszell – Ein bisschen Wehmut klang schon durch: „Liebes Feuerwehrauto von Linden“, schrieb der Kommandant der Lindener Wehr, Michael Gruber, in einem Leserbrief an unsere Zeitung, „heute trittst Du Deine Reise in die Ukraine an. Wir wünschen Dir viel Glück!“ Erst kürzlich war das 36 Jahre alte Fahrzeug von einem modernen Tragkraftspritzenfahrzeug ersetzt worden.

Das alte jedoch wollte die Gemeinde Dietramszell nicht verkaufen, sondern es über den Landesfeuerwehrverband den Menschen in der Ukraine zur Unterstützung schicken. Zusammen mit mehreren anderen Hilfsfahrzeugen wurde es von Gruber zu einer Feuerwehrschule in Polen, etwa 50 Kilometer von der Grenze entfernt, gebracht und übergeben. „Wir sind überzeugt“, so Dietramszells Bürgermeister Josef Hauser bei der Fahrzeugweihe des Nachfolgers, „dass das eine gute Investition ist.“

sh

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.