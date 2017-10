Bauarbeiten für Pflege-WG in Dietramszell eingestellt 

Beim Spatenstich im Juni strahlte die Sonne am weiß-blauen Himmel. Doch nun hängen dunkle Wolken über dem Projekt am Dietramszeller Kreuzfeld: Nach Informationen unserer Zeitung sind die Bauarbeiten für für die Pflege-Wohngemeinschaft eingestellt worden.

Dietramszell – Mehrere Stunden diskutierte ein kleiner Kreis Verfahrensbeteiligter am Mittwoch hinter verschlossenen Türen in der Klostergemeinde. Über das Ergebnis des Treffens, das um 9.30 Uhr begann, herrscht eisernes Schweigen. Bürgermeisterin Leni Gröbmaier war am Freitag nicht erreichbar, Vertreter der Maro-Genossenschaft in Ohlstadt (Landkreis Garmisch-Partenkirchen), die das Vorhaben Am Kreuzfeld in Angriff genommen hatte, reagierten auf telefonische Anfragen unserer Zeitung nicht. Waltraud Bauhof, Vorsitzende des Dietramszeller Vereins „Miteinander-Füreinander“, die seit Jahren für eine Pflege-WG in ihrer Heimatgemeinde kämpft, ließ sich allein den Hinweis auf ein Pressegespräch entlocken, das „voraussichtlich“ kommende Woche stattfinden soll.

Seit zehn Jahren gibt es Ideen für das Projekt

Seit rund zehn Jahren gibt es in der Gemeinde Dietramszell Ideen für ein Senioren-Wohnprojekt – als dafür geeignetes Grundstück kristallisierte sich das Areal Am Kreuzfeld heraus. Doch von Beginn an wehrten sich Anwohner gegen das Ansinnen. Laut deren Auffassung ist insbesondere die Entwässerung im größeren Umgriff ungeklärt – sie strengten ein Normenkontrollverfahren an. Das führte vor rund zwei Jahren dazu, dass ein potenzieller Investor, das Schilffahrt-Institut, das die Wohngemeinschaft für pflegebedürftige und demenzkranke Bewohner finanzieren wollte, von dem Vorhaben entnervt Abstand nahm.

Daraufhin trat die Maro-Genossenschaft auf den Plan. Die Ohlstädter beantragten den Bau von zwei Pflege- und Demenz-Wohngemeinschaften mit einer Gesamtfläche von 700 Quadratmetern. Geplanter Bezug: im Herbst 2018. Das Landratsamt in Bad Tölz genehmigte den Antrag im April dieses Jahres. „Damit besteht Baurecht“, sagt der Leiter der Bauabteilung in der Kreisbehörde, Oliver Kellermann. Zwei Anwohner allerdings hielten ihren Widerstand aufrecht. „Sie reichten im Mai beim Münchner Verwaltungsgericht Klage gegen die Baugenehmigung ein“, berichtet Kellermann. Diese Klage, das betont der Fachmann, habe allerdings keine aufschiebende Wirkung.

Landrat: „Am Ende wird man sagen, die Dietramszeller haben sich etwas getraut“

Anfang Juni erfolgte der erste Spatenstich. „Was lange währt, wird endlich gut“, stellte Landrat Josef Niedermaier fest. Er sei sich sicher, dass Am Kreuzfeld ein „Vorzeigeprojekt mit Nachahmungseffekt“ entstehen wird. „Am Ende wird man sagen, die Dietramszeller haben sich etwas getraut.“

Ende August jedoch erreichte das Verwaltungsgericht ein Eilantrag der Anwohner. Sie fordern, dass das Gericht eine aufschiebende Wirkung anordnet. Das heißt: Bevor über ihre Klage gegen die Baugenehmigung nicht entschieden ist, sollen die Arbeiten ruhen. „Über diesen Eilantrag hat das Verwaltungsgericht allerdings noch nicht entschieden“, sagt Kellermann auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Bauherr, die Maro-Genossenschaft, dürfe das Projekt de jure „definitiv“ weiterführen. Warum die Bagger Am Kreuzfeld schweigen, kann Kellermann nicht sagen. „Das ist allein die Sache des Bauherrn.“

Ist der Maro-Genossenschaft das Ganze zu heiß geworden?

In der Klostergemeinde sprießen die Mutmaßungen ins Kraut. Einige glauben, dass die Anwohnerproteste den Investor zermürbt haben – und das Projekt beendet ist. „Auf der anderen Seite hat die Genossenschaft schon Unsummen investiert“, gibt ein Verfahrensbeteiligter zu bedenken, der anonym bleiben möchte. Der Baustopp könnte auch ein Entgegenkommen der Maro sein, um mit den Klägern unbelastet über eine außergerichtliche Einigung zu verhandeln. „Nach dem eingereichten Eilantrag ist der Maro das Ganze vielleicht zu heiß geworden“, meint ein Dietramszeller, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Bevor die Genossenschaft weiteres Geld in den Bau investiert, will sie vielleicht das Urteil des Verwaltungsgerichts abwarten.“

Wieder ein anderer – der seinen Namen auch nicht in der Zeitung lesen will – glaubt zu wissen: Die Anwälte beider Parteien hätten sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass zunächst ein Gesamtkonzept für die Entwässerung erarbeitet wird. Die Schlussfolgerung des Dietramszellers: „Das mit der Pflege-WG wird vorläufig nichts.“