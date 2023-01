So lebt Architekt Sebastian Beham in Bairawies: Für TV-Sender ein „Haus des Jahres“

Wohnen

Der Sender HGTV ist aktuell auf der Suche nach dem „Haus des Jahres“. Zu den Kandidaten gehört Architekt Sebastian Beham (38) mit seinem Zuhause in Bairawies.

Bairawies – In der Region hat Architekt Sebastian Beham schon einige Akzente gesetzt – etwa mit dem „Haus für Kinder“ in Sachsenkam oder dem aktuell im Bau befindlichen Hotel Bergeblick in Bad Tölz. Wie der 38-Jährige privat wohnt, davon können sich Interessierte demnächst im Fernsehen ein Bild machen. Das Haus in Bairawies, das Beham mit seiner Lebensgefährtin Lisa Loos (34) und Dackel Lui teilt, zählt zu den 24 Nominierten zum „Haus des Jahres“, das der Sender Home & Garden TV (HGTV) in seiner gleichnamigen Sendereihe kürt. Das Haus verbindet auf ungewöhnliche Art vermeintliche Gegensätze. „Man kommt hinein und soll sich wie im Urlaub fühlen“: Das sei einer der Grundgedanken beim Entwerfen und Bauen des Hauses gewesen, berichtet Beham, der auch dem Tölzer Kurier Einblicke gewährt.

Bauen in Bairawies als Herzensnetscheidung

Das Paar, das zuvor in München lebte, wohnt seit rund eineinhalb Jahren in dem neu errichteten Haus. In Behams Fall ist es eine Rückkehr an den Ort seiner Kindheit. „Ich bin heimatverbunden“, sagt er. Auch wenn er das nach dem Studium in der Schweiz sowie Stationen in Spanien, Amsterdam und München erst habe lernen müssen. In Bairawies zu bauen, sei eine „Herzensentscheidung“ gewesen – letztlich auch für seine aus Nürnberg stammende Partnerin, die dort stellvertretende Geschäftsführerin im familieneigenen Metallhandel-Unternehmen ist.

Zum Bauplatz der beiden wurde der Standort der großen Bungalowvilla einer in der Region bekannten Unternehmerfamilie. Die Villa wurde abgerissen, die geschredderten Baustoffe verwendete Beham im Sinne der Nachhaltigkeit wieder. Auf dem 1300-Quadratmeter-Grund errichtete er zwei Häuser, davon eines für sich selbst. Ein Bauplatz für ein drittes wäre vorhanden.

+ Die alpenländische Baukultur greift das Haus von Sebastian Beham äußerlich auf und durchbricht sie doch. © Matthäus Krinner

Für sein eigenes Zuhause sei er vom „kleinstmöglichen Grundriss für ein Haus“ ausgegangen, sagt der Architekt. „Das Konzept setzt auf Reduktion.“ Die Außenmaße des Erdgeschosses betragen sieben auf elf Meter. Das Obergeschoss, das über die Terrasse ragt, ist 19 Meter lang. Äußerlich fügt sich das Haus vom Prinzip her in die alpenländische Baukultur ein: oben holzverkleidet, unten verputzt. Andererseits werde die Tradition wieder aufgebrochen, so der Architekt, etwa durch eine teils gitterartige Holzverkleidung. „Das zeigt etwas Kontemporäres und Kosmopolitisches.“

Architektur in Bairawies: „Blicke und Akustik fließen lassen“

Im Innenraum lebt das Paar auf rund 150 Quadratmetern. Die einzelnen Räume sind relativ kompakt, und doch vermittelt alles ein Gefühl der Großzügigkeit. Das liegt vor allem daran, dass Beham großen Wert auf die Sichtachsen legte. Vom Eingangsflur aus etwa kann man der Länge nach geradeaus durch Küche und Wohnzimmer in Richtung Terrasse und Pool schauen. „Im Erdgeschoß gibt es kaum Wände und nur eine Tür – die zum WC“, sagt Beham. „Wir wollten Blicke und Akustik fließen lassen und trotzdem Räume schaffen, die sich etwas voneinander abkapseln.“ So gibt es zwischen Küche und Wohnzimmer eine Betonwand – die Rückseite des Ofens – die seitlich und oben offen ist und so gleichzeitig Durchlässigkeit und Geschlossenheit herstellt. Ein besonderer Clou im Wohnzimmer ist die „Gflack“, eine Art offener Quader in der Wand zum Hineinfläzen beziehungsweise -flacken.

+ Durch einen Lichthof wächst ein Baum. © Matthäus Krinner

Beton ist kein Baustoff, der Geborgenheit vermittelt – sollte man meinen. Im Wohnhaus in Bairawies aber strahlt selbst dieses graue Material – auch je nach Beleuchtung – Wärme aus. Mal ist es so bearbeitet, dass es rau und porös wirkt. Zumeist aber ist der Beton so belassen, wie er ist, mit Kiesnestern, Strichen, Einschlüssen. Der Architekt verweist auf das japanische Ästhetik-Prinzip Wabi-sabi. „Hier werden das Unperfekte und das Altern als schön erkannt“, sagt er.

Beton und Eichenholz dominieren im Haus von Sebastian Beham

Neben Beton und Naturstein ist Eichenholz eines der bewusst wenigen miteinander kombinierten Materialien im Haus. Darin lebt nun sozusagen eine 250 Jahre alte Eiche weiter, die vorher Teil einer Allee an der Grenze zu zwei benachbarten Höfen war. Sie musste für den Hausbau weichen – erwies sich allerdings auch als krank. „Die Materialien sollen für sich wirken“, sagt Lisa Loos. Dekoration sucht man deswegen im Haus des Paars vergeblich.

Im Obergeschoß verblüfft die Anordnung von Schlafzimmer und Bad um einen verglasten Innenhof, durch den von der darunter liegenden Terrasse aus ein Baum wächst. Vom Schlafzimmer geht man über einen Steg – entweder im Innenraum oder über den Balkon – daran vorbei zu Bad und Dusche. In einer von zwei Glasfronten umschlossenen Ecke steht eine Badewanne.

+ Baden mit Aussicht: Einblicke von außen auf die Wanne soll der Bewuchs aber künftig versperren. © Matthäus Krinner

Plantschen mit Ausblick – doch will man selbst auch von der Straße und vom Nachbarn aus beim Baden gesehen werden? Nein, so weit gehe ihre Offenheit dann doch nicht, meinen Loos und Beham lachend. Bäume, die noch ein Stück wachsen müssen, sollen hier einmal die Blicke versperren und zugleich eine Verbindung in die Natur herstellen. Bis es soweit ist, werden beim Baden eben die Vorhänge zugezogen. Und den Rest des Tages lassen die Glasfronten Licht in die anderen Teile des Hauses strömen.

Die Blickachsen mitgedacht hat das Paar auch bei der Bepflanzung des Gartens. Ein Essigbaum, der im Sommer blutrote Ähren trägt, ist im wahrsten Sinn ein Blickfang von der Küche aus, ein Fächerahorn und ein Rhododendron wurden mit Bedacht versetzt, auch ein Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch setzt Akzente. Die ausgewählten Pflanzen seien „asiatisch angehaucht, sie wachsen aber auch hier“, sagt Beham. Er habe nichts völlig Untypisches anpflanzen wollen – „wir haben keine Palmen und keine Toskana-Zypressen“ –, aber mit einer Formulierung wie „nur heimische Gewächse“ könne er wenig anfangen.

Hinter allem, was man sieht, steckt zu 99 Prozent Funktion.

Bei allen Gestaltungsideen verwahrt sich Beham gegen den Verdacht, er habe sich als Architekt im eigenen Haus mit ästhetischen Spielereien ausgetobt. „Hinter allem, was man sieht, steckt zu 99 Prozent Funktion“, betont er. Die Wände bergen reichlich Stauraum, Räume sind Platz schaffend dreidimensional verschränkt, für die Klimatisierung wird der natürliche Luftaustausch über einen Kamineffekt genutzt. Betonwände im Garten schirmen den Ostwind ab und speichern gleichzeitig Wärme, die sie am Abend zeitversetzt abgeben.

Ein Haus, ist Beham überzeugt, spreche auch die Sprache seiner Bewohner. In diesem Fall von Menschen, die nach eigener Beschreibung „offen und eher extrovertiert“ sind, wie Beham sagt. Als der Sender HGTV anfragte, ob er die Privaträume in seinem Format präsentieren dürfe, stimmte das Paar zu. Zwei Tage sei in Bairawies gedreht worden. Loos und Beham sind froh, dass das im Sommer war, weil die blühenden Bäume und Sträucher den Effekt der Architektur noch einmal viel stärker zur Geltung brächten. „Es ist ein Sommerhaus“, räumt Beham ein.

An einem Drehtag durften die Bewohner nicht beim Filmen dabei sein – als nämlich eine Jury das Haus bewertete. In der HGTV-Serie bekommt Moderator Guido Heinz Frinken dabei Unterstützung von mehr oder weniger prominenten Mitstreitern. Im Fall der Bairawieser Episode war das Moderatorin Doris Golpashin. Ob es das Beham/Loos-Haus im Kampf um den Titel „Haus des Jahres“ ins Finale geschafft hat, erfahren die Zuschauer im Februar.

Sendetermin

„Das Haus des Jahres: Deutschland“ läuft immer montags um 20.15 Uhr auf dem Sender HGTV. Das Haus in Bairawies ist in der Folge am 9. Januar zu sehen.

