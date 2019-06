Ford landet im Garten – Fahrer (19) aus Geretsried flüchtet

Ein 19-Jähriger hat Freitagnacht die Gewalt über seinen Pkw verloren. Der Ford schleuderte in einen Garten. Die Polizei hatte leichtes Spiel.

Ascholding - Ein Geretsrieder (19) hat am Freitag gegen 23 Uhr die Gewalt über seinen Ford verloren. Der Pkw kam am Ortseingang von Ascholding (Gemeinde Dietramszell/Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) von der Staatsstraße 2073 ab und landete in einem Garten. Laut Polizei entstand „nicht unerheblicher Flurschaden“. Der junge Mann konnte sich selbst aus der misslichen Lage befreien und brauste davon, ohne den Unfall zu melden. Er hatte seine Rechnung jedoch ohne die aufmerksame Hausbewohnerin gemacht, die sich das Kennzeichen des Ford notiert hatte. Eine Streife traf den 19-Jährigen am Samstagmorgen zu Hause an, sein Pkw wies frische Unfallspuren auf. Gegen den Geretsrieder wird wegen Unfallflucht ermittelt. cce