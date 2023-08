Mehrere DJs heizten dem Partyvolk am Samstagabend bei der Maisfeldparty des Burschenvereins Ascholding ein.

Maisfeldparty in Ascholding

Von Carl-Christian Eick schließen

Der Veranstalter hatte mit Blick auf die Wetterprognosen gebangt und gehofft: 3.500 Besucher, das schätzt die Geretsrieder Polizei, kamen am Samstagabend zur Maisfeldparty im Dietramszeller Ortsteil Ascholding.

Ascholding -Ein Bett im Kornfeld? Damit begnügten sich die Ascholdinger Burschen am Samstag nicht. Für die Maisfeldparty hatten sie diverse Bars aufgebaut und mehrere DJs verpflichtet. Rund 3500 Besucher, das schätzt die Geretsrieder Polizei, ließen sich von der unguten Wetterprognose nicht beeindrucken und feierten bis zum Morgengrauen unter freiem Himmel. Das Gros war gut gerüstet:

Mit Gummistiefeln und Regenjacken: 3.500 Gäste feiern Maisfeldparty - Polizei zieht erste Bilanz

Gummistiefel, Regenmäntel und -hüte prägten das Bild der inzwischen fünften Maisfeldparty. Doch zur Freude der Veranstalter und ihrer Gäste endete der Regen am späteren Samstagabend. Die Polizei will erst an diesem Montag ihre Bilanz mit Blick auf die Maisfeldparty bekannt geben – vorab war aber zu erfahren, dass es keine „gravierenden Ereignisse“ bei einer der größten Open-Air-Partys im Oberland gab.

2019: Aggressiver Schäftlarner griff Polizeibeamten tätlich an

2019 zählte die Polizei mehr als 4000 Besucher. Die Beamten lobten zwar den Veranstalter, berichtet aber auch von einigen Straftaten. „Trauriger Höhepunkt war der tätliche Angriff eines hochgradig alkoholisierten und aggressiven Festbesuchers aus Schäftlarn auf einen Polizeibeamten“, bilanzierte der damalige stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Geretsried, Emanuel Luferseder.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Und: Die Abreise der mehreren tausend Besucher führte im August vor vier Jahren zu großen Problemen. „Bedingt durch die nicht ausreichende Zahl an Mitfahrgelegenheiten kam es zu tumultartigen Szenen im Dorf und auf der Staatsstraße 2072“, so Luferseder. Zahlreiche zum Teil erheblich betrunkene Maisfeldparty-Besucher standen auf der Straße und versuchten, eine Mitfahrgelegenheit zu ergattern oder Taxen zu stoppen (wir berichteten). (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.