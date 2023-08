Vier Festnahmen bei Maisfeldparty: Darum spricht Polizeichef trotzdem von „gelungenem Event“

Von: Carl-Christian Eick

Rund 3.500 Besucher, das schätzt die Geretsrieder Polizei, kamen am Samstag zur Maisfeldparty des Ascholdinger Burschenvereins. © Burschenverein Ascholding

Rund 3.500 Besucher kamen am Samstag zur Maisfeldparty des Ascholdinger Burschenvereins. Vier Personen nahm die Polizei fest - dennoch spricht Erster Hauptkommissar Emanuel Luferseder von einem „gelungenen Event“.

Ascholding – Zum fünften Mal organisierte der Burschenverein Ascholding eine Maisfeldparty – nach Schätzung der Polizei feierten am Samstagabend rund 3500 Besucher eine feucht-fröhliche Freiluftfete am Feldweg (wir berichteten). „Wir sind sehr zufrieden, aus unserer Sicht war’s eine sehr gelungene Veranstaltung“, stellt der Schriftführer des Burschenvereins, Benedikt Harrer, auf Nachfrage unserer Zeitung fest. Zum selben Schluss kommt Emanuel Luferseder, Leiter der Polizeiinspektion Geretsried – er muss aber etwas Wasser in den Wein gießen.

Es ist eine der größten Freiluft-Partys im Oberland – und zur Durchführung braucht’s zahlreiche helfende Hände. Etwa 150 Ehrenamtliche, so Harrer, packten am Samstag hinter den Kulissen mit an. „Vor allem Mitglieder aus unseren Reihen“ – nicht zu vergessen den Madlverein. Ein dickes Dankeschön sagt der 24-Jährige zudem den Kräften des BRK sowie den rund 20 Freiwilligen von den Feuerwehren aus Ascholding sowie Dietramszell, die den Parkplatz-Suchverkehr in geordnete Bahnen lenkten.

Wenn alle ihre Veranstaltungen so gut organisieren würden, hätten wir weniger zu tun.

Erstmalig mussten die Burschen heuer in Rücksprache mit Vertretern der Polizei, des BRK und der Gemeinde vor der Veranstaltung ein Sicherheitskonzept vorlegen. „Das war top“, so Geretsrieds Polizeichef Luferseder gegenüber unserer Zeitung. Nach der Maisfeldparty 2019, bei der es zu einigen Straftaten – darunter ein tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten – gekommen war, „haben die Burschen ihre Hausaufgaben gemacht“. Luferseder stellt den Ascholdingern „aus polizeilicher Sicht“ ein sehr gutes Zeugnis aus: „Wenn alle ihre Veranstaltungen so gut organisieren würden, hätten wir weniger zu tun.“

Königsdorferin (22) bricht nach Dorgenkonsum bewusstlos zusammen

Zur Wahrheit gehört aber auch: „Es gab vier Festnahmen und zwei Gewahrsamnahmen, acht Strafanzeigen und zwei Verkehrsunfälle.“ Die Details: Eine 22 Jahre alte Königsdorferin brach gegen 19.30 Uhr im Eingangsbereich bewusstlos zusammen. Es stellte sich heraus, dass sie kurz zuvor offenbar diverse legale und illegale Drogen konsumiert hatte. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. Ihre Freundin, eine 25-Jährige aus Bad Tölz, führte geringe Mengen Kokain, Cannabis, Amphetamin und Haschisch mit sich – sie wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Gegen 20.30 Uhr fiel den Einsatzkräften eine Geretsriederin (18) auf dem Festivalgelände ins Auge, die ebenfalls eine geringe Menge Marihuana mit sich führte. Auch sie nahmen die Beamten vorläufig fest. Rund zwei Stunden später ereilte dasselbe Schicksal einen Penzberger (28) – bei ihm stellte die Polizei Kokain sicher.

Wolfratshauser (27) wehrt sich vehement - und droht Polizeibeamten

Mit Hilfe einer an dem Abend eingesetzten Drohne beobachtete die Polizei gegen 1.15 Uhr zwei junge Männer, die die Absperrung und Beschilderung im Bereich des Parkplatzes verschoben beziehungsweise entfernten. Die Folge: Der abfließende Verkehr rollte kurzzeitig über einen Feldweg, der für Einsatzkräfte freibleiben sollte. Luferseder: „Ein abfahrender Rettungswagen wurde dadurch behindert, glücklicherweise blieb ein gesundheitlicher Nachteil für den darin befindlichen Patienten aber aus.“ Die Täter, zwei 24-Jährige aus Burghausen (Landkreis Altötting), nahm die Polizei vorläufig fest – beide hatten jeweils deutlich mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut. Auf sie wartet ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Äußerst aggressiv gebärdete sich gegen 2 Uhr ein Wolfratshauser. Der vom Veranstalter eingesetzte Securitydienst verwies ihn zunächst vom Festivalgelände und erteilte ihm Hausverbot. Das beeindruckte den 27-Jährigen wenig, sodass hinzugezogene Polizeikräfte ein Machtwort sprachen. Als auch dieses nicht fruchtete, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der stark betrunkene Wolfratshauser vehement, filmte die Beamten und kündigte an, die Aufnahmen in Sozialen Netzwerken zu verbreiten. Das alles half ihm wenig, bis zum Ende der Maisfeldparty passte die Polizei auf ihn auf – zwei Ermittlungsverfahren sind gegen ihn eingeleitet worden.

Hervorzuheben ist die professionelle Zusammenarbeit zwischen den Fachdiensten vor Ort sowie die vertrauensvolle und enge Kommunikation mit dem Veranstalter. Beides hat letztendlich zu einem gelungenen Event beigetragen.

Gegen 3 Uhr, das Festgelände war zu diesem Zeitpunkt laut Luferseder vollständig leer, kam es auf der Feldstraße zu einem Verkehrsunfall, der drei Leichtverletzte forderte. Der Verursacher war entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Tattenkofen unterwegs und kollidierte mit seinem Wagen mit Fußgängern. Luferseder: „Drei Personen wurden durch den Aufprall zur Seite geschleudert und leicht verletzt, sie konnten sich im Anschluss jedoch selbstständig in Behandlung begeben.“ Der Unfallfahrer flüchtete, laut Augenzeugen handelt es sich um einen Mann. Das Fahrzeug hatte ein TÖL-Kennzeichen „und dürfte insbesondere im Bereich der Außenspiegel Beschädigung aufweisen“. Mutmaßlich handelt es sich um einen weißen oder silberfarbenen VW Caddy. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geretsried unter Telefon 0 81 71/9 35 10 entgegen.

BRK muss 14 Festivalbesucher ambulant versorgen - vier müssen in eine Klinik

Gegen 3.45 Uhr wollte eine 52-Jährige aus Frauenneuharting (Landkreis Ebersberg) ihren Sohn von der Maisfeldparty abholen und bog von der Staatsstraße 2072 nach rechts auf die Feldstraße ein. Die war für die Dauer der Veranstaltung zur Einbahnstraße erklärt und entsprechend beschildert worden. Etwa fünf Meter nach der Abzweigung blieb die Frau mit ihrem Pkw am Fahrbahnrand stehen und ließ ihren Sohn einsteigen. Im Anschluss setzte sie kurz zurück und übersah dabei den hinter ihr stehenden Wagen eines Eglingers (57). Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.

Der vor Ort eingesetzte Sanitätsdienst des BRK meldete bis zum offiziellen Ende der Veranstaltung 14 ambulante Versorgungen sowie den Abtransport von vier Festivalbesuchern in umliegende Kliniken. „Hervorzuheben ist die professionelle Zusammenarbeit zwischen den Fachdiensten vor Ort sowie die vertrauensvolle und enge Kommunikation mit dem Veranstalter“, so Polizeichef Luferseder am Montag. „Beides hat letztendlich zu einem gelungenen Event beigetragen.“ Gemessen an der hohen Zahl der Festivalbesucher „kann man ohne Weiteres von einem störungsfreien Verlauf ohne besondere Vorkommnisse sprechen“. (cce)

