Ascholding: Volles Haus beim 40. Geburtstag des Gartenbauvereins

Praktisch, wenn sich Jubiläum und Weihnachtsfeier zusammenlegen lassen: Im Ascholdinger Holzwirt feierte der Garten- und Verschönerungsverein Ascholding so aus doppeltem Grund. Der Saal war gut gefüllt.

Ascholding – Mit einer etwas anderen, humorvollen Nikolausgeschichte hatte der Garten- und Verschönerungsverein Ascholding bei seiner 40-Jahr-Feier die Lacher auf seiner Seite. Da der Jubiläumsabend zugleich als Weihnachtsfeier des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege organisiert war, war der Saal im Ascholdinger Holzwirt gut gefüllt.

Mit der „damischen G’schicht vom letzten Nikolo und seinem treuen Knecht Ruprecht“, vorgetragen von der stellvertretenden Vorsitzenden Anna Spindler, wurde die Unsitte mit dem Weihnachtsmann aufs Korn genommen. Pfiffig auch die Idee, in einem kleinen, gelungenen Sketch mit Angelina und Veronika Hainz die Höhepunkte der vergangenen 40 Jahre in dem Ascholdinger Verein darzustellen. Immer wenn der „nicht mehr ganz nüchterne“ Nikolo (Johannes Bilgeri) etwas aus seinem großen Sack holte, fielen den beiden Protagonistinnen nette Begebenheiten aus dem zurückliegenden Vereinsleben ein.

Eher einen ernsten Hintergrund hatte die Ansprache von Michael Häsch, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Dietramszell. Er erinnerte an die Situation vor 40 Jahren, als es Lebensmittel im Überfluss gab: „Da waren die Regale in den Geschäften übervoll, und viele haben da die Selbstversorgung durch das Garteln eingestellt.“ So habe man in der Folge durch den landwirtschaftlichen Fortschritt übersehen, die Bio-Diversität zu erhalten. Schon deshalb komme den Obst- und Gartenbauvereinen heute eine wichtige Aufgabe zu: „Da hier ja keine modernen Hochleistungs-Pflanzen gezüchtet werden, leisten die Vereine Großes zum Erhalt alter Sorten an Nutzpflanzen. So schaffen sie eine wichtige Gen-Reserve.“

Musikalisch umrahmt von den Geschwistern Raßhofer nahm die Veranstaltung einen stimmungsvoll, heiteren Verlauf. Die Erste Vorsitzende Angelika Hainz zeigte sich denn auch überaus zufrieden: „Schön, dass zu unserer Feier heute so viele gekommen sind.“

esc