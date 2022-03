Ascholdinger Burschen und Madl holen Maibaum ein

Von: Doris Schmid

Teilen

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Ascholdinger Maibaum durch den Ort transportiert. © Hans Lippert

Nach zweijähriger Corona-Pandemiepause ist am Samstag wieder ein Maibaum eingeholt worden. Er soll am 1. Mai in Ascholding aufgestellt werden.

Dietramszell - Bei strahlendem Sonnenschein schafften der Burschenverein und der Madlverein aus Ascholding das circa 35 Meter lange Traditionsstangerl von seinem Lagerplatz im Wald zum Stadl an der Schloßstraße. Begleitet wurden die jungen Frauen und Männer von der örtlichen Blaskapelle.

Josef Penzkofer stiftet Baum

Wie der Vorstand des Burschenvereins, Kilian Müller, im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, habe man bei Josef Penzkofer angefragt, und der Ascholdinger habe den Baum gerne gestiftet. „Er wurde am 8. Januar umgeschnitten“, sagt der Zimmerer. Anschließend sei er von der Rinde befreit und gelagert worden.

Nach dem Einholen am Samstag habe man sich gleich an die Arbeit gemacht. Der Baum muss gehobelt und geschliffen werden, bevor er weiß gestrichen wird. Nach der Schnürung kann dann die blaue Farbe aufgebracht werden, damit der Maibaum sein traditionelles Rautenmuster erhält. „Wir hoffen, dass wir ihn am 1. Mai aufstellen dürfen“, sagt Müller mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Neugierige Nachbar-Vereine

Bis dahin muss er gut bewacht werden. Erste Vereine hätten schon vorbeigeschaut und sich schlau gemacht, wie sich das wertvolle Gut am besten stehlen lässt. Das soll natürlich unter keinen Umständen passieren.

nej

Einen täglichen Überblick über alle wichtigen Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis bietet unser Live-Ticker.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an