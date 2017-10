Auffahrunfall: Mutter und Tochter (3) leicht verletzt

Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Montagabend auf der Staatsstraße 2072 gefordert. Darunter eine junge Mutter und ihre dreijährige Tochter.

Dietramszell – Drei Verletzte, darunter eine junge Mutter und ihre dreijährige Tochter, hat ein Verkehrsunfall am Montagabend gefordert. Nach Angaben der Polizei Geretsried ereignete sich der Unfall um kurz vor 18 Uhr auf der Staatsstraße 2072 zwischen Geretsried und Bad Tölz. Eine 29-Jährige aus Gaißach fuhr mit ihrem VW in südlicher Richtung. Im Auto saßen, gesichert auf der Rücksitzbank, ihre drei und zwei Jahre alten Kinder. An der Abzweigung nach Hechenberg wollte die Frau nach links abbiegen und bremste ihren Wagen ab. Dies erkannte ein nachfolgender 46-jähriger Tölzer laut Polizei zu spät. Er prallte mit seinem VW Golf auf den Pkw der Gaißacherin. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Auch die junge Mutter und ihre dreijährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in die Stadtklinik Bad Tölz beziehungsweise in das Klinikum Agatharied gebracht. Die Staatsstraße war für eine Stunde komplett gesperrt. Der VW Golf des Tölzers musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 7000 Euro.