Augenzeugen: Rennradfahrer „flog über den Lenker“ - Hubschrauber im Einsatz

Zu hohes Tempo, das vermutet die Wolfratshauser Polizei, führte in Dietramszell zu einem schweren Unfall.

Dietramszell - Ein 65 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Münchner musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Laut Polizei war der 65-Jährige mit seinem Rennrad auf der Staatsstraße 2368 von Dietramszell kommend in Richtung Kirchbichl unterwegs. Auf einer Gefällestrecke kurz vor dem Habichauer Bach kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Sturz. Augenzeugen mussten mitansehen, wie der Mann „über den Lenker flog“, so die Polizei, und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Obwohl der Rennradfahrer einen Helm trug, erlitt er bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. cce