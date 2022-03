Backen ohne Ofen und Rührgerät: 26-Jährige veröffentlicht besonderes Backbuch - Auch ZDF wird aufmerksam

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teigliebe: Anna-Lena Röpfl mit dem veganen Kokos-Guglhupf (Rezept siehe unten) und einem Karottenkuchen mit Frosting © sh

Die Dietramszellerin Anna-Lena Röpfl veröffentlicht in ihrem Buch „Teigliebe“ ungewöhnliche Rezepte - für manche braucht man nicht einmal einen Ofen.

Dietramszell – Was ist eigentlich Backen? Fragt man Anna-Lena Röpfl, ist die Antwort schnell eindeutig: „Es ist auf alle Fälle mehr, als nur den Teig zusammenzurühren.“ Nun hat die 26-jährige Dietramszellerin selbst ein ungewöhnliches Backbuch geschrieben: „Teigliebe – Kuchen für alle!“

Backen ohne Ofen und Rührgerät: 26-Jährige veröffentlicht besonderes Backbuch

„Schon als Kind habe ich meiner Mutter und Großmutter gerne beim Backen geholfen“, erzählt die gelernte Mediengestalterin und Kommunikationsdesignerin. Kein Wunder also, dass sie irgendwann selbst zum Rührlöffel griff. Allerdings reichte es Röpfl nicht, Rezepte zu kopieren. Sie entwickelte ihre eigenen Kreationen, wobei sie großen Wert auf frische Zutaten legt. „Die Resultate bekamen dann erst einmal Freunde und Familienmitglieder zur Beurteilung.“

Und die waren durchweg begeistert. „Kannst du mir mal das Rezept geben?“, war im Anschluss die häufigste Frage. Röpfl fackelte nicht lange und rief den Foodblog „Teigliebe“ ins Leben. Hier setzte sie mit der Kamera – meist in der Natur ihres Dietramszeller Zuhauses – die Kuchen geordnet nach Anlässen oder Jahreszeit in Szene und stellte das jeweilige Rezept dazu.

Oberbayerin backt besondere Kuchen im ZDF - und veröffentlicht ihre Lieblingsrezepte

Der Blog wurde so erfolgreich, dass sogar das ZDF auf die junge Backkünstlerin aufmerksam wurde. Röpfl lacht: „Ich hätte mir auch nie gedacht, dass die Macher der ,Küchenträume‘ mit ihrem Kamerateam hier bei mir in der Küche stehen würden.“ Die 26-Jährige experimentierte weiter, ersetzte Zucker durch andere Süßstoffe und kreierte vegane Rezepte und Kuchen, für die kein Mehl benötigt wird. „Es kann ja sein, dass man sich glutenfrei ernähren muss oder, schlicht gesagt, das Mehl ausgegangen ist.“

Gerade ihre Erfahrungen aus der Studentenzeit brachten Röpfl noch auf weitere Ideen. Denn was soll man machen, wenn sich Besuch angesagt hat, aber der Ofen oder das Rührgerät seinen Geist aufgegeben hat oder die Waage plötzlich unauffindbar geworden ist? Röpfl weiß auch hier Rat, hat dementsprechende Rezepte zusammengestellt.

Backbuch für alle: 26-Jährige erfüllt sich mit Veröffentlichung einen Traum

Was liegt also näher, als diese Sammlung in einem Backbuch zu veröffentlichen? Die Idee zu einem solchen Projekt geisterte der jungen Frau bereits seit dem dritten Semester durch den Kopf. Allerdings sollte es noch mehr bieten, als das gewöhnliche Backbücher tun: Röpfl erstellte Videos von den Grundteigen wie Rühr- oder Biskuitteig, die man via QR-Code abrufen kann. „Außerdem sind hinten im Buch noch ein paar freie Seiten, um hier die eigenen Lieblingsrezepte aufschreiben zu können“, sagt sie.

Die Dietramszellerin bot ihr Buch entsprechenden Verlagen an – und konnte letztendlich unter drei wählen. Die Entscheidung fiel auf den Brandstätter Verlag in Wien. Für Röpfl erfüllt sich damit ein Traum. „Irgendwie musste ich das machen – einfach, dass ich es gemacht habe.“ Sie stutzt kurz. „Es sind alles Kuchen, die glücklich machen.“

