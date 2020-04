Anstatt öffentlicher Gottesdienste: Diese Möglichkeiten bieten Pfarrverbände zum Osterfest

Wegen der Corona-Pandemie finden an Ostern keine öffentlichen Gottesdienste statt. Die Pfarrverbände bieten jedoch verschiedene Möglichkeiten an das Fest zu feiern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Ostern fällt trotz der Corona-Krise nicht aus“, schreibt die katholische Stadtkirche Wolfratshausen. So finden zwar keine öffentlichen Gottesdienste statt. Trotzdem haben die Gläubigen Gelegenheit, des Todes und der Auferstehung Christi zu gedenken.

Landkreis

Die evangelische Kirchengemeinde Wolfratshausen und die katholische Pfarrgemeinde Eurasburg laden dazu ein, die Videoaufzeichnung der ökumenischen Kinder-Osternachtfeier mitzuerleben. Diese ist am Samstag, 11. April, ab 18 Uhr zu sehen unter www.wolfratshausen-evangelisch.de, www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-muensing und www.geretsried-evangelisch.de.

Wolfrathausen

Die katholische Stadtkirche Wolfratshausen lädt für Karfreitag, 10. April, ab 10 Uhr online zur Mitfeier des Kreuzwegs am Berwald mit Diakon Christian Horak ein. Am Ostersonntag, 12. April, ab 8 Uhr ist ebenfalls online der Festgottesdienst aus St. Josef der Arbeiter in Waldram mit Dekan Gerhard Beham zu sehen. An den Feiertagen sind die Kirchen in Wolfratshausen, Waldram, Nantwein, Gelting und Dorfen zum persönlichen Gebet geöffnet. Am Ostersonntag kann das Osterlicht ab 9 Uhr in Becherkerzen den ganzen Tag über mitgenommen werden. An den Schriftenständen gibt es ein Faltblatt mit meditativen Texten zur Besinnung an den Kartagen sowie ein Gebet für den Ostersonntag zur Speisensegnung in der Familie. Alle Angebote sind im Internet auf www.stadtkirche-wolfratshausen.de zu finden.

Geretsried

Die evangelische Kirchengemeinde Geretsried lädt dazu ein, ab Karsamstag, 11. April, einen Ostergruß in Form eines Ostereis oder eines anderen Gegenstands an die Zweige in der Vase im Taufbecken der Petruskirche anzubringen. Das kann auf einem Spaziergang geschehen oder bei einem bewussten Besuch der Kirche, um dort den Raum der Stille und der Musik in sich aufzunehmen und zu genießen. Die Petruskirche ist jeden Tag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Wenn persönliche Gespräche notwendig sind, steht der Anrufbeantworter des Pfarramts unter 0 81 71/6 20 26 zur Verfügung. Pfarrer Theo Heckel ruft dann zurück.

Königsdorf-Beuerberg

Das Seelsorgeteam und alle Mitarbeiter des Pfarrverbands Königsdorf-Beuerberg wünschen auf diesem Weg ein frohes und gesegnetes Osterfest. Alle aktuellen Informationen, Impulse, Vorlagen für Hausgottesdienste und Links zu weiteren Online-Angeboten gibt es unter www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-koenigsdorf-beuerberg zu finden.

Egling

„Wir gehören zusammen und zeigen Solidarität in diesen schweren Zeiten der Corona-Pandemie“, schreibt der Pfarrverband Egling-Thanning-Deining-Endlhausen. Daher läuten am Karsamstag, 11. April, um 21 Uhr alle Kirchenglocken. Im Anschluss sind die Gläubigen aufgerufen, eine Kerze anzuzünden und gemeinsam mit den Nachbarn auf den Balkonen, an den Fenstern oder in den Gärten die Kirchenlieder „Großer Gott“ und „Segne, du Maria“ zu singen sowie ein „Vater unser“ und ein „Gegrüßet seist du Maria“ zu beten. Die Liedtexte sind auf der Homepage des Pfarrverbands und auf den verteilten Flyern zu finden. Der Vorsitzende des Pfarrverbandsrats, Josef Kellner, bittet darum, in den Gärten oder Häusern zu bleiben und keine Versammlungen abzuhalten.

Dietramszell

Über eine WhatsApp-Gruppe versendet der Pfarrverband Dietramszell jeden Tag um 12 Uhr einen Link zum „Gedanken für den Tag“. Zwei bis vier Minuten dauern die YouTube-Clips, mit denen die vier Seelsorger den Gemeindemitgliedern Kraft und Mut spenden wollen. Sie werden abwechselnd von Pfarrer Neuberger, Pater Bimo, Diakon Hermann Vollmer und Gemeindereferentin Ruth Schaefer gesprochen. Drehort ist mal das heimische Wohnzimmer, mal eine der Gemeindekirchen oder das Pfarrheim. Unter dem Suchbegriff „Mariae Himmelfahrt Dietramszell“ kann man die Tagesimpulse direkt bei YouTube finden. Die Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe vermittelt das Pfarrbüro unter Telefon 0 80 27/9 03 80.

red