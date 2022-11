Blackout: Feuerwehrhäuser sollen als Notfalltreffpunkte dienen

„Planungen laufen“

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Ein etwaiger Blackout war Thema in der Herbstdienstversammlung des Kreisfeuerwehrverbands. Bei einem längeren Stromausfall sollen Gerätehäuser Treffpunkte sein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein im Winter möglicher länger andauernder überregionaler Stromausfall, ein sogenannter Blackout, war auch in der Herbstdienst- und Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Bad Tölz-Wolfratshausen in Aufhofen ein großes Thema.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Kreisfeuerwehrverband spricht bei Herbstdienstversammlung über Blackout

„Einspeisemöglichkeiten in den Gerätehäusern sollen vorgesehen werden“, gab Kreisbrandrat Erich Zengerle die Empfehlung von Ludwig Dausmann, Fachberater für Brand- und Katastrophenschutz (FBBK) für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, München (Stadt und Landkreis), Rosenheim (Stadt und Landkreis) sowie Weilheim-Schongau, weiter. „Allerdings sollen hier die für den Einsatzdienst benötigten Aggregate nicht verwendet werden.“ Das bedeutet im Umkehrschluss, dass rechtzeitig für geeignete Stromerzeuger gesorgt werden muss. Die Kommunikation wiederum soll digital und als Rückfallebene analog durchgeführt werden. Denn ein Zugriff auf Computer sei dann nahezu unmöglich. „Es steht keine EDV zur Verfügung“, verdeutlichte Zengerle das Szenario. „Es empfiehlt sich also, analoge Daten wie Karten und Adressenlisten vorbereitet zu haben, ebenso wie man sich über die Alarmierung rechtzeitig Gedanken machen sollte.“

+ Ernste Themen sprach Kreisbrandrat Erich Zengerle (re.) in der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands im Jägerwirt Aufhofen an. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Feuerwehrgerätehäuser sollen für die Bürger als Treffpunkte fungieren, um dort Notfälle melden zu können. Zu diesem Thema, so Zengerle, „laufen im Katastrophenschutz aktuell Planungen“. Hier fließen auch die Erfahrungen sowohl im positiven als auch negativen Sinn ein, die Manfred Danner aus Freising gemacht hatte. Als Folge eines Unwetters im Jahr 2020 hatte der Freisinger Kreisbrandrat mit einem längeren Stromausfall zu kämpfen: „Eine Region von etwa 15 000 Einwohnern war über eine Zeit von acht Stunden betroffen.“

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Herbstdienstversammlung des Kreisfeuerwehrverbands: Ablaufplan für Ausbildungen

Zum Thema Ausbildung an den Feuerwehrschulen berichtete Zengerle von der Tagung der Feuerwehr-Kreisbrandräte und -inspektoren in Bad Wiessee mit Ministerialrätin Friederike Fuchs. „Es wird hier wieder einen festen Ablaufplan geben“, kündigte er an. Zudem wird das Verwaltungsprogramm, in dem alle Lehrgänge von der Regierung eingestellt und durch die Kreisbrandräte oder deren Beauftragte gebucht werden können, ein Update erfahren. „Dies soll es noch zuverlässiger machen“, betonte Zengerle. Dann nämlich können zur Verfügung stehende Restplätze noch schneller angezeigt und eventuell umgehend weitervergeben werden.

Ebenfalls ein weiteres Update soll der Digitalfunk bekommen. „Die bayernweite Leitstellensoftware als Nachfolge von ELDRIS wurde ausgeschrieben, ist derzeit in Prüfung und soll voraussichtlich 2024 kommen“, kündigte der Kreisbrandrat an.

Im Anschluss an Zengerles Bericht referierte Martin Treffler, Fachmann auf dem Gebiet E-Fahrzeuge und selbst Kommandant der Feuerwehr Wessiszell bei Dasing, über die aktuelle Entwicklung im Bereich der E-Mobilität. Über seine Erfahrungen bei dem tragischen Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen am 3. Juni dieses Jahres, bei dem vier Menschen den Tod fanden, berichtete nachfolgend Kreisbrandinspektor Herbert Maurus. Er war als Einsatzleiter vor Ort.

sh

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.