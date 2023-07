Bessere Netzversorgung, weniger Strahlung: Zwei Standorte für Mobilfunkmasten abgesegnet

Von: Clara Wildenrath

Eine 40 Meter hohe Antennenanlage soll nordöstlich von Ascholding im Wald entstehen. (Symbolbild) © DPA

Der Dietramszeller Gemeinderat hat sich auf zwei neue Mobilfunkstandorte geeinigt. Diese sollen „eine relativ durchgehende Mobilfunkversorgung auf den Staatsstraßen“ ergeben.

Dietramszell – Ohne Gegenstimme einigte sich der Gemeinderat am Dienstag auf zwei Standorte für neue Mobilfunkmasten. Eine etwa 40 Meter hohe Antennenanlage soll nordöstlich von Ascholding im Wald entstehen, knapp einen Kilometer vom Ort entfernt. Eine zweite ist nördlich von Emmerkofen am Waldrand geplant.

Dietramszell: Gemeinderat einigt sich auf zwei Standorte für Mobilfunkmasten

Die am besten geeigneten Positionen für die Funkmasten hatte ein Funktechnikbüro im Auftrag der Gemeinde ermittelt und zunächst in einer Infoveranstaltung vorgestellt (wir berichteten). Nötig geworden war die Suche, weil ein vor über 50 Jahren in Steinsberg errichteter Mast vom Grundstückseigentümer gekündigt worden war.

Die beiden neuen Standorte zusammen ergeben laut Ingenieur Hans Ulrich „eine relativ durchgehende Mobilfunkversorgung auf den Staatsstraßen“, sowohl von Ascholding in Richtung Egling als auch nach Föggenbeuern.

Gegenüber einer Dachantenne, die der Betreiber Telefónica im Ascholdinger Gewerbegebiet ursprünglich geplant hatte, resultiere eine um 80 Prozent geringere Strahlenbelastung für die betroffenen Nachbarn. Die Immission liegt laut Ulrichs Analysen nur in der unmittelbaren Nähe der jeweiligen Antenne etwas oberhalb des bayrischen Durchschnittswerts, im restlichen Abdeckungsraum darunter.

Mobilfunkmasten in Dietramszell: Erstelltes Gutachten kostet Gemeinde rund 30 000 Euro

Das erstellte Gutachten kostet die Gemeinde rund 30 000 Euro, gab Bürgermeister Josef Hauser auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt. Zwei weitere neue Antennen sollen südlich von Dietramszell dazukommen, um die Straßenverbindung nach Bad Tölz abzudecken. Als besonders vorteilhaft hob der Rathauschef hervor, dass bei den beiden jetzt geplanten Mobilfunkmasten „die öffentliche Hand Vertragspartner ist“.

Die Anlage bei Emmerkofen soll auf einem Grundstück des Wasserversorgungsverbands Harmatinger Gruppe entstehen. Im Wald bei Ascholding habe sich ein Privateigentümer gefunden, so Hauser, der die benötigten 150 Quadratmeter für die Nutzungszeit an die Gemeinde abtreten würde.

Xaver Huber wollte wissen, ob man den Pachtvertrag mit dem Mobilfunkbetreiber beispielsweise auf 20 Jahre begrenzen könne. „Das muss im Detail verhandelt werden“, antwortete Ulrich. Angesichts der Investition von rund einer halben Million Euro seien die Telefongesellschaften erfahrungsgemäß an einer möglichst langen Nutzung interessiert. Die Telefónica hatte auf Ulrichs Nachfrage bereits ihr grundsätzliches Einverständnis mit den beiden anvisierten Standorten kundgetan.

Nach dem Beschluss des Gemeinderats werden sie dem Netzbetreiber jetzt konkret zur Nutzung vorgeschlagen. „Dann müssen sich noch die Vertragspartner einig werden“, betonte Hauser. Je nachdem, wie schnell die neuen Antennen ans Netz gehen können, müssen als Übergangslösung möglicherweise noch zwei behelfsmäßige Sendemasten bei Peretshofen und Ascholding gebaut werden. cw

