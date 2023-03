Betrunken gegen Verteilerkasten: Telefon- und Internetverbindung gestört

Von: Susanne Weiß

Ohne Internet und Telefon müssen diese Woche einige Ascholdinger auskommen. (Symbolfoto) © IMAGO

Teile des Dietramszeller Ortsteils Ascholding müssen ohne Telefon und Internet auskommen. Bei einem Unfall wurde ein Verteilerkasten beschädigt.

Dietramszell – Ein 22-jähriger Wolfratshauser ist am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr von der Hauptstraße im Dietramszeller Ortsteil Ascholding abgekommen. Wie die Polizei berichtet, beschädigte er bei dem Unfall mit seinem VW einen Strom- und Telefonverteilerkasten.

Betrunken gegen Verteilerkasten: Telefon- und Internetverbindung in Dietramszell gestört

Die hinzugerufenen Beamten der Geretsrieder Inspektion konnten die Ursache des Fahrfehlers vor Ort schnell ermitteln. Von dem Autofahrer ging ein deutlicher Alkoholgeruch aus. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Im Anschluss musste der Wolfratshauser zur Blutentnahme in die Kreisklinik Wolfratshausen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und der Störung von Telekommunikationseinrichtungen ein.

Unfall in Ascholding: 10.000 Euro Schaden

Ein Abschleppunternehmen musste den VW bergen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ascholding leisteten technische Hilfe vor Ort und sicherten den Stromverteiler ab. Der Gesamtschaden dürfte sich auf zirka 10.000 Euro summieren.

Telekom muss nach Unfall Schaden an Verteilerkasten in Dietramszell beheben

Um die beschädigten Verteilerkästen muss sich nun der Strom- beziehungsweise Telefonversorger kümmern. Telefon- und Internetverbindung in Teilen Ascholdings funktionieren nicht mehr. „Die Telekom ist informiert, dass der Schaden behoben wird“, teilt Vize-Bürgermeister Anton Huber mit. Die Arbeiten beginnen an diesem Dienstag. Sie werden demnach voraussichtlich am Freitag, 10. März, oder bis spätestens Montag, 13. März beendet sein.

