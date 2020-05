Betrunkener Ayinger (24) verursacht zwei Unfälle

Am Sonntamorgen um 5 Uhr hat ein Ayinger zwischen Bad Tölz und Dietramszell zwei Unfälle verursacht. Und dann wollte er auch noch den Wagen verschwinden lassen.

Dietramszell – Ein betrunkener Ayinger (24) hat am frühen Sonntagmorgen auf der Staatsstraße 2072 gleich zwei Unfälle verursacht. Wie die Geretsrieder Polizei berichtet, war der junge Mann mit seinem Ford gegen 5 Uhr zwischen Bad Tölz und Unterleiten unterwegs, als er erstmals die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dabei kam er nach links und beschädigte eine Leitplanke auf einer Länge von zehn Metern. Die Leitplanke wurde komplett aus der Verankerung gerissen wurde, der Ford blieb auf der Fahrbahn. Der Schaden: etwa 5000 Euro. Etwa einen Kilometer weiter kam der Ayinger dann nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit zwei Steinen, die zum Schutz der Fahrbahn gegen Erdrutsch installiert worden waren. Dabei entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Doch damit nicht genug. Um der Strafverfolgung zu entgehen, verständigte der junge Mann einen Bekannten (32), der ihn von der Unfallstelle abholte und den stark beschädigten Ford mit seinem VW in den Schlepptau nahm. Das Unfallauto sollte vorerst im Wald nahe Einöd versteckt werden. Doch der Plan wurde durchkreuzt: „Der Schleppvorgang konnte von einem Polizeibeamten der Geretsrieder Inspektion auf dem Heimweg nach der Nachtschicht beobachtet werden“, heißt es im Polizeibericht. Dieser verständigte die Kollegen, eine Streife führte eine Kontrolle durch. „Hierbei konnte bei dem 24-Jährigen starker Alholkonsum festgestellt werden“, so die Polizei. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro. Beide Achsen sowie die Fahrzeugfront wurden stark beschädigt, der Reifengummi war gänzlich von den Felgen abgezogen.