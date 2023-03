„Brauchen Bewusstsein für Baukultur“: Dietramszell blickt auf Teilnahme an EU-Förderprojekt zurück

Interview

Als einzige Gemeinde im Landkreis, nahm Dietramszell am EU-geförderten Projekt „Baukulturregion Alpenvorland“ teil. Im Interview blickt Ludwig Gröbmaier auf diese Zeit zurück.

Dietramszell – Drei Jahre lang nahm Dietramszell als einzige Gemeinde des Landkreises am EU-geförderten Projekt „Baukulturregion Alpenvorland“ teil. Kürzlich fand die Abschlussveranstaltung in Bad Feilnbach statt. Wir sprachen mit CSU-Gemeinderat Ludwig Gröbmaier, dem Baukultur-Beauftragten Dietramszells.

Förderprojekt „Baukulturregion Alpenvorland“: Ortsspaziergänge stoßen auf große Resonanz

Herr Gröbmaier, was hat die Mitgliedschaft in dem Baukultur-Projekt der Gemeinde gebracht?

In erster Linie hat es die Teilnehmenden sensibilisiert, sich mehr Gedanken über Baukultur zu machen und das Thema in der Gemeinde zu verankern. Wir haben die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Baukultur ins Leben gerufen, der einige Gemeinderäte, Planer und engagierte Bürgerinnen und Bürger angehören. Die wichtigsten Projekte der ARGE in den vergangenen drei Jahren waren die neue Ortsgestaltungssatzung und der Bebauungsplan Schönegg-Nordost. Für beide haben wir jeweils eine Liste von sehr konkreten Änderungsvorschlägen erarbeitet.

Können Sie Beispiele nennen?

Wir haben angeregt, bei dem Einheimischenmodell auf der sogenannten Metzgerwiese nicht nur Bauplätze für Einfamilienhäuser vorzusehen, sondern auch Wohnungen. Auf große Resonanz stießen vor allem die von der ARGE organisierten Ortsspaziergänge in Bairawies und Baiernrain. Da hat man gesehen, welche bauliche Vielfalt schon bei uns vorhanden ist und wie prägend markante Gebäude für die weitere Ortsentwicklung sind. Bei beiden Terminen waren viele Einheimische dabei, und es haben sich sehr interessante Diskussionen ergeben. Auch in den anderen sieben Mitgliedsgemeinden gab es einige Ortsspaziergänge, bei denen wir viel gelernt haben und Erfahrungen austauschen konnten. Es wurden aber auch sehr interessante Exkursionen wie nach Bad Aibling zu den Forschungshäusern, nach Gmund zur Büttenpapierfabrik oder nach Kolbermoor in die alte Spinnerei durchgeführt.

Als eines der zentralen Themen hatte die Gemeinde zu Beginn die Um- und Nachnutzung leer stehender Gebäude festgelegt. Was hat sich daraus ergeben?

Wir haben zunächst ein Leerstandskataster für die Gemeinde entwickelt. Im Juli 2021 haben sich dann 16 Architekturstudierende der TU Wien mit dem Thema beschäftigt und unter anderem ein Nachnutzungskonzept für das Hallenbad in Ascholding erarbeitet. In der ARGE Baukultur haben wir ein Baugutachten erstellt, das zu dem Schluss kam, dass die Substanz des Bads durchaus erhaltenswert, aber die Haustechnik nicht aktuell ist. Aus dem Kreis der Studierenden kam der Vorschlag, ein Kino daraus zu machen. Das hat sich aber als unwirtschaftlich erwiesen. Auch aus der Idee einer Kletterhalle oder eines Ausstellungsraums für eine Künstlerin, die Interesse bekundet hatte, ist nichts geworden. Das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft herzurichten, hat das Landratsamt gerade als zu aufwendig abgelehnt. Da die Gemeinde keinen finanziellen Spielraum hat, bleibt nur die Möglichkeit, einen privaten Mieter oder auch Investor zu finden. Das Thema ist nicht vom Tisch, wir haben bisher nur noch nicht das Richtige gefunden. Mein persönlicher Favorit wäre ein überdachter Spielplatz.

Dietramszell: Nach Ende des Förderprojekts treffen sich Bürgermeister weiter zum Frühschoppen

Wie geht’s nach dem Ende des Förderprojekts weiter?

Bei der Abschlussveranstaltung wurde festgelegt, dass sich die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden weiterhin quartalsmäßig zum Frühschoppen treffen. Auch unter den anderen Vertretern der Baukultur wird es einen regelmäßigen Austausch geben. In Dietramszell ist eine Ortsbesichtigung geplant, wenn die Baumaßnahmen in der Ortsmitte abgeschlossen sind. Für Anton Wallner, den Bürgermeister von Bad Feilnbach, waren unsere Dorferneuerungsmaßnahmen bereits eine Inspiration, im Ortsteil Au ebenfalls eine neue Ortsmitte zu entwickeln. In Dietramszell soll es auch in Zukunft einen Baukultur-Stammtisch geben, in dessen Rahmen wir die Bevölkerung einladen, die organische Entwicklung der Gemeinde mitzugestalten. Auch die ARGE bleibt natürlich bestehen. Als Nächstes steht ein Ortsspaziergang in Ascholding auf dem Plan.

Wie fällt Ihr Fazit aus? Hat sich die Investition in Höhe von rund 20 000 Euro in die Mitgliedschaft gelohnt?

Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Das Projekt war von Anfang an nur als Starthilfe geplant. Die Baukultur soll in den Gemeinden zum Selbstläufer werden. Das ist in Dietramszell gelungen. Mir ist es sehr wichtig, dass sich unsere ländlich geprägte Gemeinde auch weiterhin ansprechend entwickelt. Dafür brauchen wir ein Bewusstsein für Baukultur.

