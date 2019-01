Das bietet Dietramszell seinen kleinen Neubürgern

Traditionell lädt die Gemeinde Dietramszell zu Beginn eines Jahres seine neuen Erdenbürger samt Eltern ein.

Dietramszell – In Dietramszell soll sich niemand alleine fühlen. Schon gar nicht die allerjüngsten Bürger und ihre Familien. „Wir werden immer versuchen, euch zu unterstützen“, versprach Bürgermeisterin Leni Gröbmaier beim Neugeborenen-Empfang in Humbach.

25 Mädchen und 36 Buben sind 2018 im Gemeindebereich auf die Welt gekommen – etwa zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Als Zeichen der „überaus großen Wertschätzung für die Leistung der Familien“ richtete die Kommune heuer zum vierten Mal das Treffen zum Kennenlernen im Gasthof Geiger aus. Beim gemeinsamen Frühstück konnten die frischgebackenen Mütter und Väter Erfahrungen austauschen und der Nachwuchs erste Spielkameraden finden.

Für Situationen, in denen man alleine nicht mehr weiterweiß, gibt es in der Gemeinde viele Hilfsangebote, erklärte Gröbmaier. Martina Grasser vom Landratsamt informierte über das „Koki-Netzwerk“, eine Anlaufstelle für Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen oder in einer belasteten Lebenssituation stecken. „Wir kommen auch zu Ihnen nach Hause und beraten vertraulich und kostenlos“, betonte Grasser. Ebenfalls gebührenfrei ist das Angebot des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen: „Wir bieten Ernährungsberatung nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und Kochkurse für Eltern mit Kleinkindern“, sagte Theresia Lindermayer.

Kindergartenleiterin Brigitte Knittel-Stadler stellte die Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen im Dietramszeller „Haus für Kinder“ sowie in Linden und Ascholding vor. Sie alle sollten wie berichtet ausgebaut werden. Darüber hinaus gibt es im Gemeindegebiet mehrere ehrenamtlich geleitete Krabbel- und Spielgruppen und eine betreute Zwergerl-Gruppe, die sich zweimal wöchentlich in einem Bauwagen in Linden trifft.

