Bildmarke mit allen Attributen: Dietramszell stellt neues Logo vor

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Viel Kloster: So sieht das neue Logo der Gemeinde Dietramszell und dessen Inspiration aus. © Hans Lippert/Sabine Hermsdorf-Hiss/Jannis Gogolin

Der Gemeinderat Dietramszell hat sich auf ein Logo geeinigt. Damit soll die Gemeinde modern repräsentiert werden – als Marke, die auch rechtlich geschützt werden soll.

Dietramszell – Die Gemeinde Dietramszell bekommt ein neues Logo. Die Wort-Bild-Marke soll die markanten Attribute der Kommune darstellen: die Klosteranlage mit Kirche, den Waldreichtum, die hügelige Landschaft und die Isar. Entwickelt hat sie ein Benediktbeurer Grafikbüro im Rahmen der Gestaltung des Geschichtspfads – ohne zusätzliche Kosten, wie Bürgermeister Josef Hauser betonte. Das Logo soll „zu einem moderneren Auftreten der Gemeinde beitragen“, erklärte er.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Bildmarke mit allen Attributen: Dietramszell stellt neues Logo vor

Er sähe es deshalb gerne „auf allem, was außenwirksam ist“, etwa auf dem Briefkopf oder dem Internetauftritt der Gemeinde. Von acht vorgestellten Varianten entschieden sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für jenes Bild, auf dem am meisten vom Kloster zu sehen ist. Wo die neue Wort-Bildmarke überall zum Einsatz kommt, darüber wollen sie allerdings zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal abstimmen. Entsprechend einem Antrag von Ludwig Gröbmaier (CSU) soll die Verwaltung dazu zunächst ein Konzept vorlegen.

Zumindest auf den Informationstafeln des Geschichtspfads über die Angerwiese ist die Bildmarke als Wiedererkennungswert bereits fest eingeplant. Auf Anregung von Thomas Bachmeier (CSU) will sich die Gemeinde das Logo markenrechtlich schützen lassen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.