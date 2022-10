Dietramszeller Bürgermeister enttäuscht: Geldsegen von geblitzten Autofahrern bleibt aus

Von: Clara Wildenrath

Einnahmen zugunsten der Verkehrssicherheit: Von Autofahrern werden Blitzer ungern gesehen, von Kommunen schon. Denn manchmal fällt vom Bußgeld etwas ab. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Geblitzte Autofahrer können einer Gemeinde Einnahmen bringen. Doch die Höhe hängt vom Dienstleister ab. Deswegen wechselt Dietramszell jetzt den Anbieter.

Dietramszell – Raser sollen zur Kasse gebeten werden - schließlich gefährden sie die Verkehrssicherheit. Von den Einnahmen profitiert aber nicht unbedingt die Kommune. Diese Erfahrung musste die Gemeinde Dietramszell jetzt machen – und zog daraus die Konsequenzen. „Es geht um 150 000 Euro pro Jahr“, erklärte Bürgermeister Josef Hauser unserer Zeitung.

Der Hintergrund: Seit 2020 sorgt der Zweckverband „Kommunale Dienste Oberland“ für die Überwachung des fließenden Verkehrs in Dietramszell, also für Geschwindigkeitsmessungen im Gemeindegebiet und das Eintreiben der Bußgelder. Vergangenes Jahr hatte er an der Staatsstraße 2072 in Ascholding insgesamt sechsmal für jeweils sechs Tage eine sogenannte teilstationäre Messanlage aufgestellt. Die Einkünfte, die der graue Blitzeranhänger im Lauf des Jahres generierte, flossen jedoch nicht wie erwartet in die Gemeindekasse. „Normalerweise zahlen wir einen Betrag pro Überwachungsstunde und eine Bearbeitungsgebühr für jeden Verstoß“, erläuterte Hauser. „Was übrig bleibt, geht an die Gemeinde.“ Was zuvor keinem der Entscheidungsträger bewusst gewesen war: Das gilt nur für die mobile Geschwindigkeitsmessung, zum Beispiel aus einem Fahrzeug heraus, nicht aber für feststehende, nicht personalgebundene Blitzeranhänger. Der erhoffte Geldsegen blieb also aus.

Neue Kehrmaschine oder Verkehrsschilder - Dietramszell könne das Geld gut gebrauchen

Zweck der Verkehrsüberwachung ist eigentlich, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Die bei der Blitzeraktion erzielten Einnahmen hätte die Gemeinde gerne beispielsweise in eine Kehrmaschine, neue Verkehrsschilder oder den Straßenerhalt investiert. Weil sie mit der Vorgehensweise des Dienstleisters unzufrieden waren, stimmten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung für einen Austritt aus dem Zweckverband Oberland. Gemäß Satzung muss der bis Dezember 2022 erklärt werden, gültig wird er aber erst ein Jahr später.

Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern: bessere Leistung und mehr Transparenz

Zum 1. Januar 2024 will die Gemeinde dann dem Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern in Töging am Inn beitreten. Vorteil ist laut Gewerbeamtsleiter Kurt Andorfer ein transparentes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine klare Satzung mit einer Regelung für teilstationäre Messanlagen. Mit dem Wechsel verbunden ist auch, dass die Kommune künftig auf die Unterstützung bei öffentlichen Ausschreibungen von Bauleistungen verzichten muss. Diese Dienstleistung hatte sie nach Andorfers Aussage aber ohnehin bisher nur einmal in Anspruch genommen. Auch da habe das Ergebnis nicht den Erwartungen entsprochen.

