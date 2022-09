Jugendbeteiligung: Das fordern und schätzen die jungen Dietramszeller

Von: Clara Wildenrath

Im Schwimmbecken des ehemaligen Hallenbads in Ascholding fand am Dienstagabend die Sitzung des Dietramszeller Gemeinderats statt. © Clara Wildenrath

Das Ergebnis einer Jugendbefragung offenbart Stärken und Schwächen des Dorflebens. Jetzt soll eine jährliche Jugendversammlung eingerichtet werden.

Dietramszell – Eigentlich sind die Dietramszeller Jugendlichen mit ihrer Gemeinde ganz zufrieden. Zu diesem Fazit kamen die beiden Jugendbeauftragten Maria Spindler und Teresa Wimmer nach der ersten Jugendbefragung, die sie im Sommer durchgeführt hatten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend im ehemaligen Hallenbad in Ascholding stellten die Grünen-Gemeinderätinnen die Ergebnisse vor. Vorab: Von den 385 Befragten zwischen zehn und 17 Jahren hatten 151 einen ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt – eine hervorragende Quote, wie Wimmer betonte.

Immerhin 40 Dietramszeller kamen zu der ersten Jugendversammlung Mitte Juli in die Schulaula. Auch das sei im Vergleich zu anderen Gemeinden eine sehr gute Resonanz, so Wimmer. Die überwiegende Mehrheit der Jugend beurteilte das Freizeit- und Familienleben in ihrem Heimatdorf positiv: Nur jeweils weniger als fünf Prozent klagten über Stress zu Hause, Geldsorgen der Familie oder Langeweile in der Freizeit. Interessant: Statistisch betrachtet waren fast drei von vier Jugendlichen Mitglieder in einem örtlichen Verein. Hoch im Kurs standen hier insbesondere Fußball, andere Sportangebote und der Trachtenverein. Etwa jeder Dritte engagierte sich ehrenamtlich, oft als Ministrant in der Kirche.

Natur, Gemeinschaft, Ruhe – das schätzen die Dietramszeller Jugendlichen

Bei der Frage „Was gefällt Dir besonders gut an Deinem Wohnort?“ zählten die Nähe zur Natur, die Gemeinschaft im Dorf und das ruhige Leben auf dem Land zu den beliebtesten Antworten. Größter Kritikpunkt war das schlechte Nahverkehrsnetz. Kein Wunder, dass eine bessere Busanbindung deshalb auch das mit Abstand am häufigsten geäußerte Anliegen der Heranwachsenden war. Ein Treffpunkt für Jugendliche, mehr Spielplätze, ein Skaterpark und besseres Internet standen ebenfalls auf der Wunschliste.

Dietramszell: Die Ideen junger Menschen finden Gehör

In der Jugendversammlung kamen weitere Ideen auf: etwa ein mobiler Imbissstand mit Essen, Getränken und Musik als Treffpunkt, eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen im Winter oder eine Jugend-Disco in wechselnden Ortsteilen mit Sammeltaxis.

Ziel der Gemeinde: Jährliche Jugendversammlung mit Disco

Um diese Themen gezielt anzugehen, bildeten sich vier Arbeitsgruppen. Unterstützt werden diese von den beiden gemeindlichen Jugendbeauftragten sowie von Bürgermeister Josef Hauser und der Kreisjugendpflegerin Verena Peck. Eine jährliche Jugendversammlung soll künftig zur festen Institution im Klosterdorf werden – und nächstes Jahr in Kombination mit einer Jugend-Disco stattfinden. „Wir wollen interessierten Jugendlichen mehr Möglichkeiten geben, sich zu beteiligen“, versprach Spindler. Das gelte auch und besonders für wichtige Themen, die die Zukunft der Kinder und Jugendlichen betreffen – wie etwa den Klimaschutz und die Entwicklung Dietramszells.

