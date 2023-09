Die hässliche Seite der Energiewende: Wie versteckt man einen Solarpark?

Von: Clara Wildenrath

Am besten unsichtbar sollten Solarparks sein. Wo das in Dietramszell theoretisch der Fall wäre, geht aus einer Analyse der Energiewende Oberland hervor. (Symbolbild) © sh/Archiv

Solarparks wären sinnvoll. Aber immer wieder gibt es Debatten, wenn die Anlagen zu sehen sind. Deshalb hat eine Initiative jetzt eine Analyse vorgestellt.

Dietramszell – Solarparks ja – aber nicht, wenn sie von einem Wohngebäude aus zu sehen sind. Das hatte der Gemeinderat als Vorgabe für den beauftragten Energienutzungsplan beschlossen. In der jüngsten Sitzung am Dienstagabend stellten Christiane Regauer und Ludwig Hagelstein von der Energiewende Oberland (EWO) ihre Sichtbarkeitsanalyse vor. Das Ergebnis: Insgesamt rund 354 Hektar des Gemeindegebiets kommen theoretisch für Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen infrage.

Die hässliche Seite der Energiewende: Wie versteckt man einen Solarpark?

Anhand eines Geländemodells des Gemeindegebiets hatten die Planer für jedes Wohngebäude errechnet, welches Areal aus einer Höhe von 1,80 Meter überblickt werden kann. „Als Zielhöhe haben wir 2,50 Meter über dem Boden definiert“, erläuterte Hagelstein. Das entspreche der Höhe aufgeständerter PV-Module. Um den Strombedarf der Gemeinde zu 100 Prozent über die Sonne zu decken, reichen rund 16 Hektar aus. Das hatten die Energieberater zuvor berechnet – allerdings anhand der Verbrauchsdaten aus dem Jahr 2021. „Das ist Schnee von gestern“, kritisierte Michael Häsch (CSU). Natürlich müsse man Zuwachs einplanen, erklärte Bürgermeister Josef Hauser. Die Sichtbarkeitsanalyse zeige aber: „Wir haben genug Luft nach oben.“

Ein Viertel der theoretisch nutzbaren Flächen fällt allerdings von vornherein weg. Denn: Laut Vorgabe der Gemeinde dürfen in Gebieten mit den hochwertigsten Böden keine PV-Anlagen errichtet werden. Als Maßstab der Ertragsfähigkeit gilt die Grünlandzahl, die allerdings nur für einen Teil der Flächen vorliegt. Bis zu welchem Schwellenwert eine Nutzung zur Stromerzeugung möglich sein soll, will der Bauausschuss in einer seiner kommenden Sitzungen gesondert beraten.

Dietramszell will auf Erneuerbare setzen - bei einigen Flächen gibt es Probleme

Bernhard Fuchs (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass bei einer strengen Auslegung dieses Kriteriums die meisten größeren Flächen von fünf Hektar oder mehr wegfielen. Wie aus der von der Energiewende Oberland erstellten Karte hervorgeht, sind die 174 infrage kommenden Grundstücksflächen zwischen einem halben und knapp zwölf Hektar groß und fast ausschließlich in Privateigentum. Ausgedehntere, nicht einsehbare Gebiete finden sich beispielsweise in der Nähe von Peretshofen und Fraßhausen.

Einige besonders kleine Flächen seien möglicherweise nicht wirtschaftlich nutzbar, schränkte Hagelstein ein. Darüber hinaus gebe es noch andere Kriterien, die im Einzelfall gegen den Bau einer Solaranlage sprechen können, sagte der Bürgermeister: „Zum Beispiel das Problem der Stromeinspeisung, Naturschutzbedenken oder einfach mangelndes Interesse.“ Ein gut ein Hektar großes Areal bei Kappelsberg gehört laut Karte der Gemeinde. Ob dort ein Solarpark entstehen könnte, wurde in der Sitzung nicht thematisiert.

Sonderveranstaltung zum Thema Solarparks: Bürger sollen sich informieren können

Projektkoordinatorin Regauer regte an, zusätzlich an den kommunalen Wasserversorgungsbrunnen kleine PV-Anlagen zu errichten, um den hohen Stromverbrauch der Pumpen zu decken. „Die wären dann aber eventuell sichtbar.“ Die interaktive Karte, in der die nicht einsehbaren Flächen orange gekennzeichnet sind, soll auf der Homepage der Gemeinde verlinkt werden, erklärte Hauser. „Dann kann jeder interessierte Grundbesitzer selbst nachschauen, ob seine Fläche infrage kommt“, so der Bürgermeister. Auch der Verlauf der Stromtrassen und die Lage der Umspannwerke gehen daraus hervor.

Geplant ist außerdem eine Sonderveranstaltung zum Thema Solarparks. Dort sollen sich Bürgerinnen und Bürger darüber informieren können, was beim Bau einer Freiflächen-PV-Anlage zu beachten ist – beispielsweise, welche Betriebsform sinnvoll und welches Investment nötig ist.