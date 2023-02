Diebstähle auf Friedhöfen: Manchmal gibt es einen kuriosen Grund

Von: Doris Schmid

Beliebte Futterquelle: Vor allem Krähen interessieren sich für Grabkerzen und tragen sie im Schnabel davon. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Diebstähle auf Friedhöfen kommen immer wieder vor. Doch nicht immer gehen sie auf das Konto von Menschen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Herausgerissene Blumen, abhandengekommene Kerzen, beschädigter Grabschmuck: Immer wieder kommt es auf den Friedhöfen im Landkreis zu Vandalismus – so wie zuletzt in Dietramszell, als von zwei Kränzen an einer Grabstelle die Schleifen entwendet wurden. Doch nicht immer haben dabei Menschen ihre Finger im Spiel.

Diebstähle auf Friedhöfen gehen nicht immer auf das Konto von Menschen

Von insgesamt wenig Vorfällen berichtet Petra Konrad, Mitarbeiterin im Wolfratshausener Rathaus, auf Nachfrage unserer Zeitung. Etwa ein bis zweimal im Jahr komme es zu Diebstählen auf dem Friedhof im Ortsteil Nantwein. Christina Loy von der Wolfratshauser Polizei sind seit ihrem Dienstbeginn im März 2021 noch keine entsprechenden Delikte untergekommen. „Dementsprechend war es auch bisher zum Glück nicht notwendig, einen Dieb am Friedhof ermitteln zu müssen“, so die Polizeihauptkommissarin.

Auf dem 9,2 Hektar großen Geretsrieder Waldfriedhof kommt es öfter zu Vorfällen. Etwa zwei- bis dreimal im Monat, so Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried. Mal sei es eine schöne Pflanze, die das Interesse von Dieben wecke, mal ein Gesteck. Auch Laternen seien schon abhandengekommen. Vasen weniger – die seien angeklebt. Manchmal kommt übrigens auch etwas dazu: Vereinzelt haben Angehörige eine Sitzbank neben dem Grab aufgestellt. „Bis zu einem gewissen Punkt wird das geduldet“, sagt Loibl. Falls die Sitzgelegenheit beispielsweise den Winterdienst behindert, werde sie entfernt. Die Angehörigen würden dann den Hinweis erhalten, dass die Bank abgeholt werden darf.

Diebstahl und Vandalismus auf dem Geretsrieder Friedhof

Dem Geretsrieder Polizeichef Franz Schöttl sind aus dem vergangenen Jahr drei Vorfälle bekannt, wobei davon nur einer ein Diebstahlsdelikt war. „In diesem Fall wurde durch einen Hinterbliebenen eine Digitalkamera auf dem Grabstein einer Verstorbenen abgelegt und vergessen“, so Schöttl. Der Geschädigte bemerkte das Vergessen der Kamera erst eine Woche später und ging wieder zum Friedhof, um sie zu holen. Da war das elektronische Gerät allerdings schon weg. Beim zweiten Vorfall handelte es sich um Vandalismus am Schaukasten, und im dritten Fall teilte ein Angehöriger mit, dass sich auf der Grabplatte wohl zum wiederholten Male Wachs befunden habe. Schöttl: „Wie und durch wen das Wachs dorthin kam, konnte nicht nachvollzogen werden.“

Dieses Rätsel kann mutmaßlich Pressesprecher Loibl lösen: Denn einige Vögel interessieren sich für den Inhalt der Grabkerzen. „Friedhofsmitarbeiter haben immer wieder einmal Krähen beobachtet, die ein Grablicht im Schnabel davontragen“, bestätigt auch die Pressesprecherin der Stadt Bad Tölz, Birte Otterbach. Die Plastikhüllen seien in Einzelteilen zerlegt zwischen den Gräbern zu finden. Offensichtlich würden die Kerzen den Tieren als Futterquelle dienen. „Derzeit zeigen Spuren im Schnee, dass auch Füchse und Marder wohl die Kerzen stibitzen“, so Otterbach. Ihr Geretsrieder Kollege ergänzt: „Die Vögel schmieren sich mit dem Wachs auch die Federn ein, um sich vor Nässe und Kälte zu schützen.“

Grabkerzen verschwunden: Täter haben Flügel

Bei der Tölzer Polizei wurde 2022 tatsächlich in drei Fällen der Diebstahl von Grabkerzen angezeigt, teilt Polizeihauptkommissar Lars Werner mit. Weil es sich um tierische Täter in Form von Krähen handelte, seien die Ermittlungen eingestellt worden, „da der in Frage kommende Täterkreis nicht einzugrenzen war“, schreibt der Beamte mit einem Augenzwinkern.

Die letzten, sehr vereinzelten echten Diebstähle würden schon viele Jahre zurückliegen, fügt Otterbach an. „Aktuell ist das kein Problem auf dem Tölzer Waldfriedhof.“ Auch in Geretsried liegt der letzte bekannte Diebstahl – abgesehen von einem Urnenkranz, der im Januar verschwand – schon viele Jahre zurück. Beamte stellten bei der Kontrolle einer Person ein – mutmaßlich von einem Grab entferntes – Kruzifix fest.

