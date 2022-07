„Kreative Truppe“: Stimmungsvolle Feier für 20 neue Fachkräfte

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat beim Huber in Linden (Dietramszell) 20 neue Fachkräfte für Ernährung und Hauswirtschaft gebührend verabschiedet. © Ewald J.Scheitterer

Für Familie und Haushalt bestens gerüstet sind die 20 jungen Frauen, die in Holzkirchen eine Zusatzausbildung für Ernährung und Hauswirtschaft gemacht haben.

Dietramszell – Das Aufregendste während des zwölften Lehrgangs zur Fachkraft für Ernährung und Hauswirtschaft war ein großer Wasserschaden im Erdgeschoss des Wohnheims beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen. „Ansonsten wart Ihr ein ganz friedliches und fleißiges Semester“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Gerlinde Simon bei der Abschlussfeier in Dietramszell. „Uns war es wichtig, dass Ihr Struktur in Eure Arbeit bringt. Und dem guten Ruf der Schule geschuldet, ist es uns gelungen, professionelle junge Damen zu entlassen“, lobte die Rednerin.

„Diese Zusatzqualifikation ist absolut der richtige Weg“, erklärte Amtsleiter Christian Webert, wobei er einräumte, dass eben das Wohnheim „schon ein gewisses Zugpferd ist“. So habe man bereits den vierten Corona-Lehrgang hinter sich gebracht – „mit etwas weniger Auswirkungen als noch zuvor“.

Aus der Politik gratulierte der stellvertretende Landrat von Miesbach, Josef Bierscheider, den Absolventinnen. Auch wenn man derzeit nicht wisse, wie die Zukunft ausschaut, sei es wichtig, auf dem künftigen Lebensweg „die Werte des Zusammenhalts und der Gemeinschaft“ nicht zu vergessen. „Bleibt neugierig“, empfahl der Dietramszeller Bürgermeister Josef Hauser: „Ihr habt jetzt viele Dinge gelernt, die Ihr im weiteren Leben gut brauchen könnt.“

Miesbacher Landrat beschwört Werte des Zusammenhalts

„Bestens gerüstet“ für Familie und Haushalt seien die Absolventinnen jetzt, betonte Kreisbäuerin Ursula Fiechtner. Mit der Entscheidung für die Winterschule“, so erklärte Anneliese Drexl, hätten die Abschlussschülerinnen gezeigt, „welche Wertschätzung die Hauswirtschaft bei ihnen genießt“. Die Vorsitzende des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) warb für eine Mitgliedschaft in ihrem Verband und wünschte den Absolventinnen „Glück und Gottes Segen sowie ein Ende des Kriegs in Europa“.

Von einer „bunten Gemengelage“ sprach Semesterleiterin Theresia Lindermayer, als sie auf die unterschiedlichen Berufe zu sprechen kam, aus denen die Absolventinnen gekommen waren. Nicht ohne Humor sagte sie: „Da waren zwei Lehramtsanwärterinnen genauso dabei wie eine Dame, die mit Tieren im fortgeschrittenen Stadium gearbeitet hat – eine Metzgermeisterin.“ Die Lehrkraft bescheinigte ihren ehemaligen Schülerinnen, eine „kreative Truppe“ gewesen zu sein: „Ihr wart sehr kompromissbereit und habt bewiesen, dass Ihr immer eine Lösung findet.“

Die 20 jungen Damen haben ihren Lehrgang in sechs Theorie- und drei Praxisfächern abgeschlossen und darüber hinaus mit den neuen Wahl-Pflicht-Programmen eine Zusatzqualifikation erworben. Die Absolventinnen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind Kathrin Heinrich (Wolfratshausen), Viktoria Probst (Lenggries) und Katharina Schwabenland (Benediktbeuern).

