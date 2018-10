Allerheiligen: Was ein Besuch auf dem Friedhof für das Leben lehrt

An Allerheiligen gehen die Menschen zu den Gräbern und gedenken der Toten. Ein Rundgang mit dem Pfarrer Thomas Neuberger zeigt: Der Dietramszeller Friedhof ist ein besonderer Erinnerungsort.

Dietramszell – Die Herbstsonne taucht die Grabsteine in warmes Licht. Ein sanfter Wind weht, bunte Blumen blühen auf den Gräbern des Friedhofs. Thomas Neuberger steht vor der Gnadenkapelle, betrachtet das Bergpanorama im Süden und genießt die Stille. Hier, auf dem Kreuzbichl, finden die Dietramszeller ihre letzte Ruhe, nach dem Tod dem Himmel ganz nah. „Das ist ein wahrhaft friedlicher Ort“, sagt der Dietramszeller Pfarrer.

Trotzdem ist der Friedhof mit Leben gefüllt. Zu Allerheiligen schmücken viele Menschen ihre Familiengräber. Ein Mann in Arbeitshose schneidet Efeu von einem Holzkreuz, drei blonde Mädchen haben ihre Mama begleitet, die bunte Blumen in die Erde pflanzt. „An Allerheiligen und Allerseelen gedenken wir aller Heiligen und aller Verstorbenen“, erklärt Neuberger. Gerade der Feiertag Allerheiligen sei oft ein Familientag, an dem alle zusammenkommen und gemeinsam am Grab stehen. „Dieses Miteinander trägt und tröstet.“

Wenn Neuberger an diesem Tag die Friedhofssegnung vornimmt, wählt er seine Worte sorgfältig. „Ich möchte kein Pseudo-Trösten, das ist zu plump“, betont der 32-Jährige. Allerheiligen sei ein Tag, der dazu anstoße, sich zu erinnern. An Menschen, Traditionen und Erlebnisse. „Die Person, die in diesem Grab liegt, hat nicht nur ein Geburts- und ein Sterbedatum. Sie hat auch ein Gesicht und eine Stimme.“

+ Thomas Neuberger: Pfarrer der Gemeinde Dietramszell. © red Allerheiligen erinnert einmal mehr daran, dass Menschen in den verschiedensten Lebenslagen zu den Heiligen beten. „Wieso beten wir nicht auch zu unseren Verstorbenen?“, fragt Neuberger. Die Oma, die sich zu Lebzeiten um die Enkel gekümmert hat, könne man auch nach ihrem Tod bitten, als eine Art Familienpatron vom Himmel herab auf die Lebenden zu schauen. „Wer hierher kommt, sollte sich bewusst machen, dass man auch nach dem Tod eines lieben Menschen in Kontakt bleiben, ja sogar um Verzeihung bitten kann. Das ist ein wichtiger Schritt in der Trauerbewältigung“, sagt der Geistliche.

Für ihn ist der Dietramszeller Friedhof kein Ort, an dem das Leben endet. „Hier werden wir still, hier denken wir nach – über unsere Lieben, unser Leben, und darüber, dass hier irgendwann auch unser Platz ist.“ Gleichzeitig ist der von einer Steinmauer eingefasste Friedhof mit der Kreuzbichlkapelle aus dem 15. Jahrhundert ein Treffpunkt, an dem die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Wer ein Grab pflegt, für den gehört der Gang hierher mit der Zeit ebenso dazu wie der zum Einkaufen. „Die Leute, die sich hier treffen, fragen nicht ,Warst am Grab?’, sondern ,Warst bei deinem Mann?’. Die Besuche werden Teil des Lebens“, erklärt Neuberger.

Auch der Pfarrer kommt oft auf den Kreuzbichl. Zwischen alten, mit Moos bewachsenen Granitsteinen, mit Gold verzierten Eisenkreuzen und schlichten Holzfassungen hält er einen Moment inne und tankt Kraft. Neuberger lässt seinen Blick über die Grabreihen schweifen. „Wenn ich wieder gehe, nehme ich ein Stück von dem Frieden mit.“ mh

