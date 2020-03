Wie es diesem neugewählten Bürgermeister in Corona-Quarantäne geht

Die Bürgermeisterwahl in Dietramszell entschied Josef Oberhauser für sich. Drei Tage später musste er in Quarantäne. Sein Testergebnis: positiv.

Dietramszell– Fieber, Schüttelfrost und Kopfschmerzen: Drei Tage nachdem er zum künftigen Bürgermeister von Dietramszell gewählt worden war, bekam Josef Hauser plötzlich Symptome, die ihn gleich an eine Corona-Infektion denken ließen. „Am nächsten Tag war alles schon wieder vorbei“, erzählt der 53-Jährige. Trotzdem habe er sofort seinen Hausarzt in Wolfratshausen angerufen. Auf dem Praxisparkplatz machte der einen Rachenabstrich. Das Testergebnis kam erst fünf Tage später: positiv.

„Ich habe keine Ahnung, wo ich mich angesteckt habe“, sagt Hauser. Er sei in keinem Risikogebiet gewesen und habe auch keinen Kontakt zu einem Infizierten gehabt. Allerdings gab es bei der Polizei in Miesbach, wo er arbeitet, bereits einen Corona-Fall. Das war mit ein Grund, weshalb der Test auch bei ihm durchgeführt wurde. Hauser selbst begab sich direkt nach der Testung selbst in häusliche Quarantäne, wie es ihm sein Arzt geraten hatte.

Nach dem positiven Testergebnis am vergangenen Dienstag bekam er einen Anruf vom Gesundheitsamt in Bad Tölz. „Denen musste ich meine Kontaktpersonen mitteilen: die der Kategorie eins, mit denen ich mindestens 15 Minuten Face-to-Face gesprochen habe, und Kategorie zwei, also normale Kontakte“, berichtet der derzeitige Dritte Bürgermeister der Gemeinde. Die zahlreichen Gratulanten zu seinem Wahlsieg am Sonntagabend fielen nicht darunter. Denn: Nach Aussage des Gesundheitsamts gelten Erkrankte frühestens zwei Tage vor Ausbruch der Symptome als ansteckend. „Außer meiner Familie musste deshalb sonst niemand in Quarantäne.“

Lesen Sie auch: Das ist der neue Dietramszeller Gemeinderat

Bürgermeisterin Leni Gröbmaier und seinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat teilte er das Testergebnis natürlich trotzdem mit. Die Bauausschusssitzung am Dienstagabend wurde daraufhin sicherheitshalber verschoben. Auch die Rathauschefin zog es vor, sich bis zum Ende der 14-tägigen Inkubationszeit freiwillig in häusliche Quarantäne zu begeben. Sie war bei der Verkündung des Wahlergebnisses im Sitzungsraum relativ nahe bei Hauser gesessen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt übernimmt solange Gröbmaiers Stellvertreter Michael Häsch die Amtsgeschäfte. „Ich habe am Wahlabend nur kurz gratuliert und hatte sonst keinen Kontakt“, sagte er unserer Zeitung auf Anfrage.

„Es läuft problemloser, als ich es mir vorgestellt hatte“, erzählt Hauser aus der Quarantäne. Seine drei Kinder (13, 15 und 17) seien nach gut einer Woche noch „recht entspannt“. Für Beschäftigung sorgen der digitale Schulunterricht und diverse Bastelarbeiten: „Gestern haben sie Armbänder geflochten.“ Sorge bereitet ihm allerdings seine 73-jährige Schwiegermutter, die im Haus der Familie lebt. „Sie ist nach mehreren Schlaganfällen bettlägerig und pflegebedürftig“, erklärt er. Deshalb gehört sie zu den Risikogruppen, in denen eine Corona-Infektion lebensbedrohlich verlaufen könnte. Hauser ist für die Dauer der Quarantäne daher ins Gästezimmer gezogen, benutzt ein eigenes Bad und meidet den Kontakt zu Frau und Kindern. Die Schwiegermutter derweil in Kurzzeitpflege zu geben, erschien ihm keine gute Lösung: „Da ist die Ansteckungsgefahr mindestens genauso groß wie daheim“, meint er.

Aus dem Bekanntenkreis und von seinem Hausarzt hat die Familie Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel bekommen. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln und sonstigen Dingen des täglichen Bedarfs sei kein Problem. „Wir sind von Haus aus relativ gut aufgestellt“, sagt der Kriminalhauptkommissar. „Außerdem haben viele Bekannte angeboten, dass sie bei Bedarf für uns Einkaufen gehen.“ Bislang seien alle Familienmitglieder wohlauf. Ein Coronatest wird bei ihnen laut Gesundheitsamt erst durchgeführt, wenn sich Krankheitszeichen zeigen. Hauser hofft sehr, dass das nicht passiert. Denn: „Dann geht die 14-tägige Quarantänefrist von vorne los.“

Bleibt alles, wie es ist, endet die Isolation am 1. April. Einen Monat später beginnt seine Amtszeit als neuer Bürgermeister. Bis dahin ist er auf jeden Fall wieder einsatzbereit, schätzt er. „Ich bin sehr froh, dass die Krankheit bei mir so glimpflich verlaufen ist.“ Und er sei dann für eine Zeit immun, freut er sich: Das Virus, das die Welt derzeit in Angst und Schrecken versetzt, kann ihm dann erst einmal nichts mehr anhaben.

cw

Alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in unserem News-Ticker.