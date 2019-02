Leonhard Rest war 42 Jahre lang Kirchenpfleger in Baiernrain – jetzt hört er auf 

Der Kümmerer von St. Peter und Paul geht. Nach 42 Jahre bleibt Leonhard Rest der Kirche in Baiernrain aber natürlich erhalten - nur nicht als Kirchenpfleger.

Baiernrain – Es ist ein mächtiger Schlüssel, den Leonhard Rest (74) zum Termin mitgebracht hat. Er steckt ihn ins Schloss der Kirche St. Peter und Paul in Baiernrain, wie er es viele Jahre getan hat. „Der ist wahrscheinlich so alt wie die Kirche selbst“, vermutet er. Die Tür geht mit einem Knarzen auf und gibt den Blick frei auf ein reizendes Gotteshaus. „Klein, aber fein“, sagt der Baiernrainer mit einem Lächeln.

42 Jahre lang war Leonhard Rest Kirchenpfleger von St. Peter und Paul. Jetzt hört er auf. „Der Pfarrer hat es erst gar nicht glauben können, aber irgendwann ist es auch gut“, sagt er. Rest erinnert sich noch genau, wie er zu seinem Ehrenamt gekommen ist. Er hatte von Erlach nach Baiernrain geheiratet, als der damalige Kirchenpfleger auf ihn zukam und sagte: „Du machst das jetzt.“ Im Dezember 1976 war das. Lang ist‘s her.

Ein Kirchenpfleger gehört der Kirchenverwaltung an, die immer für sechs Jahre gewählt wird. Genau genommen, steht er sogar an der Spitze der Kirchenverwaltung und wird aus ihrem Kreis heraus bestimmt. Zuständig ist er vor allem für die Finanzen und Abrechnungen. Dabei kam Rest zugute, dass er als ehemaliger Leiter der Dietramszeller Sparkassenfiliale ebenso wie als Inhaber eines Getränkeladens viel mit Zahlen zu tun hatte. „Damit habe ich mir nie schwer getan.“

Auch Baumaßnahmen muss ein Kirchenpfleger koordinieren. Und davon gab es bei einer so alten Kirche wie St. Peter und Paul – die Anfänge liegen wohl im 14. Jahrhundert – einige. So wurde die alte Kirchhofsmauer durch eine neue ersetzt, ein elektronisches Glockengeläut eingebaut, der Altarraum neu verputzt und Böden neu verlegt. „Es war immer eine Gemeinschaftsleistung“, erzählt Rest. So spendeten die Waldbesitzer Holz, das die Burschen dann verarbeitet haben. Und ein Polsterer hat die Kissen spendiert.

Mindestens einmal die Woche hat Rest nach dem Rechten gesehen und geprüft, ob alles noch in Ordnung ist. Bei gutem Wetter marschierte er die paar hundert Meter von seinem Zuhause zur Kirche und öffnete die Tür, damit frische Luft in das alte Gemäuer kommt. Und hin und wieder hat auch ein Liebhaber alter Kirchen an seiner Haustür geklingelt und sich den Schlüssel erbeten, um sich die prächtigen Heiligenfiguren anzuschauen. Maria mit dem Kind im Zentrum des Altars, zu ihrer Linken Petrus mit den Himmelsschlüsseln und zur ihrer Rechten Paulus mit dem Schwert.

Gern erzählt Rest, der in seiner Zeit drei Pfarrern zur Seite gestanden ist, auch die Geschichte der kleinen Orgel, die im Altarraum steht und bei Gottesdiensten am Donnerstag erklingt. Die Anschaffung wurde vor vielen Jahren notwendig, weil das Klavier auf der Empore den Dienst verweigerte. Ein großzügiger Spender knüpfte seine Zusage allerdings an die Bedingung, dass man das Instrument leihen kann. Also fand die Orgel untypischerweise nicht auf der Empore, sondern im Altarraum ihren Platz. „So ist es für den Pfarrer natürlich ein bisschen eng“, erzählt Rest lächelnd.

Der Kirche wird der Baiernrainer natürlich erhalten bleiben – als Kirchgänger. Er würde sich wünschen, dass St. Peter und Paul immer so voll ist wie beim Dorfherbst, wenn Tausende von Besuchern dem Ort einen Besuch abstatten. St. Peter und Paul ist es wert.

