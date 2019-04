Dietramszell: Ein Etat „voller Rekorde“

Der Gemeinderat Dietramszell hat den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Er steckt „voller Rekorde“.

Dietramszell – Für 2019 präsentierte Kämmerin Katharina Laß dem Gemeinderat einen Haushaltsplan „voller Rekorde“. Mit einem Gesamtvolumen von rund 16,6 Millionen Euro im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt verzeichnet er ein Plus von knapp einer Million im Vergleich zum Vorjahr. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt weiter und liegt derzeit bei 390 Euro. Eine neue Kreditaufnahme ist erst für das Jahr 2021 geplant.

Genau darüber entfachten sich allerdings rege Diskussionen unter den Mitgliedern des Gremiums. Während Hubert Prömmer (Grüne) das einstige Wahlziel einer schuldenfreien Gemeinde hochhielt, sprach sich Josef Hauser (Freie Wählergemeinschaft Dietramszell) für die Aufnahme eines sogenannten Forward-Darlehens noch im laufenden Jahr aus: „Damit können wir uns jetzt günstige Kreditzinsen sichern.“

Vize-Bürgermeister Michael Häsch (CSU) wandte ein, dass der Leitzins nach Aussage der Europäischen Zentralbank zumindest bis Ende 2019 gleichbleiben soll. Über eine weitere Kreditaufnahme könne man deshalb auch noch im Nachtragshaushalt entscheiden. „Nächstes Jahr ist auch noch früh genug“, konstatierte Bürgermeisterin Leni Gröbmaier. Auch Kämmerin Laß betonte in ihrem Bericht, dass sich erst im Laufe des Haushaltsjahres zeigen werde, ob ein neuer Kredit überhaupt notwendig sei. Zudem entspräche dieser in der Höhe nur zwei in den nächsten Jahren auslaufenden Verträgen.

Bis zum Jahr 2022 plant die Kommune Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro – unter anderem für Kindergärten, die Feuerwehren, den Neubau des Bauhofs sowie für Straßen und Gewässer. Auf der Einnahmenseite kann sich die Gemeindeverwaltung auf steigende Steuererträge freuen. Größter Posten ist hier der kommunale Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer, bei dem Laß für 2019 mit einem Rekordhoch von vier Millionen Euro rechnet. Bei der Gewerbesteuer berücksichtigte sie einen „eher zurückhaltenden“ Planansatz von 1,55 Millionen, da sich ein Großteil des Betrags auf nur wenige große Unternehmen verteilt.

Deutlich sinken wird aufgrund der gestiegenen Steuerkraft dagegen die staatliche Schlüsselzuweisung. Mit rund einer halben Million Euro fällt sie dennoch höher aus als ursprünglich angenommen, erläuterte Laß, weil die Verteilungsmasse durch den Finanzausgleich insgesamt so groß wie nie ist. Eine weitere Folge der wachsenden Steuerkraft der Gemeinde: Die Kreisumlage, die an den Landkreis zu entrichten ist, stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp eine halbe Million Euro. Mit einem neuen Höchststand von drei Millionen macht sie mehr als ein Viertel der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt aus.

Etwa auf der gleichen Höhe bewegen sich die Personalkosten der Gemeinde. Einberechnet wurden dabei fast fünf neue Stellen für die ab September geplanten zusätzlichen Kindergartengruppen (wir berichteten). Größter Kostenfaktor ist mit 3,7 Millionen der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, zu dem der Unterhalt der gemeindlichen Grundstücke und Anlagen sowie deren Ausstattung inklusive Fahrzeuge gehört.

Dank der im Vergleich zu den Ausgaben deutlich höheren Einnahmen können 2019 voraussichtlich rund 650 000 Euro vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt überführt werden. Nach Abzug der Kosten für Kredite und Tilgung bleibt der Gemeinde dann eine „noch zufriedenstellende freie Finanzspanne“, so Laß, von 283 000 Euro. Aus der allgemeinen Rücklage ist für das laufende Jahr eine Entnahme von 1,4 Millionen vorgesehen. Dennoch ist ihr Planansatz mit 3,4 Millionen Euro am Ende des Haushaltsjahres – nach einer unerwarteten Zuführung von 1,8 Millionen im Vorjahr – so hoch wie bisher noch nie.

Die Entnahme ist nötig, um unter anderem Baumaßnahmen in Rekordhöhe von vier Millionen Euro zu finanzieren. Diese machen rund drei Viertel der Ausgaben im Vermögenshaushalt aus. Allein 1,3 Millionen sind angesetzt für den Aus- und Neubau der Kindergärten in Linden und Ascholding sowie des Sportheims in Dietramszell zur vorübergehenden Nutzung durch eine Kindergartengruppe. Weitere wichtige Posten sind der Ausbau des Hochwasserschutzes, der Straßenbau und die Wasserversorgung, die mit insgesamt rund zwei Millionen Euro zu Buche schlagen. Rekordverdächtig war, so Gröbmaier, auch das Abstimmungsergebnis: Alle 21 Mitglieder des vollzählig erschienenen Gemeinderats befürworteten den vorgestellten Haushaltsplan 2019.

cw