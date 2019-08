Nach jahrelangem Rechtsstreit: Torfwerk-Erbe lässt Ascholdinger Filz renaturieren

+ Georg Reischl aus Ebersberg

Ascholding – Der Name Georg Reischl ist in Ebersberg und Umgebung vielen ein Begriff. Sein großes Speditionsunternehmen brummt in jeder Hinsicht, für die CSU saß er zwölf Jahre im Stadtrat. Nur wenige wissen, dass der Geschäftsmann seine Wurzeln im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat: Als Enkel des Ascholdinger Landwirts Georg Bilgeri hat Reischl einst das Ascholdinger Filz geerbt, inklusive des damaligen Torfwerks, und zwar von seiner Tante. Jetzt hat er das Moos in Abstimmung mit dem Landratsamt auf eigene Kosten vom Landschaftsarchitekturbüro Logo verde (Landshut) renaturieren lassen.