Vorhang auf für die Baiernrainer Trachtler

Baiernrain –Habgier, das Streben nach immer mehr – und ein Preiß, der nur auf Profit aus ist. Dies alles bringt das Leben in einem kleinen bayerischen Dorf in der Komödie „G’nua is ned g’nua!“ von Martin Stelzer gehörig durcheinander. Mit viel Wortwitz und Situationskomik bringt die Theatergruppe des Trachtenvereins d’Jasbergler Baiernrain unter der Regie von Gertraud Huber und Rita Flinspach das Stück zur Aufführung. Insgesamt acht Mal hebt sich beim Huber in Linden der Vorhang. Vor allem die unterschiedlichen Weltanschauungen zwischen profitgierigen Preißn und eher gemütlichen und lebensfrohen Bayern setzen die Darsteller in einem kleinen Lebensmittelladen gekonnt in Szene. Mitwirkende sind Sylvia Schilcher, Ludwig Gröbmair, Agathe Rothbauer, Albert Eichner, Michael Edelmann, Franz Pallauf, Evi Wiedenbauer, Willi Huber, Josefa Eichner, Sepp Eichner und Roswitha Pertold.

Premiere ist am Freitag 29. März, um 20 Uhr. Die weiteren Spieltermine sind Samstag, 30. März, 20 Uhr, Sonntag, 31. März, 13 und 19.30 Uhr, Mittwoch, 3. April, 19.30 Uhr, Freitag, 5. April, 20 Uhr, Samstag, 6. April, 20 Uhr, sowie Sonntag, 7. April, 19.30 Uhr. Reservierungen nimmt die Familie Rothbauer unter der Telefonnummer 0 80 27/80 41 52 jeweils montags und donnerstags von 16.30 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr entgegen.

