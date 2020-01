Dietramszell bekommt einen dritten Bürgermeisterkandidaten - Grüne und SPD machen es spannend

Grüne und SPD werden der Öffentlichkeit am Donnerstag ihren Bürgermeisterkandidaten präsentieren. Um wen es sich handelt, wird noch nicht verraten.

Dietramszell - In der Gemeinde Dietramszell wird es einen weiteren Bürgermeisterkandidaten geben. Das teilt Huber Prömmer, Sprecher des Grünen-Ortsverbands Dietramszell-Egling, per E-Mail mit. Der Ortsverband lädt für Donnerstag, 9. Januar, um 19 Uhr in die Gaststätte in Baiernrain zur Aufstellungsversammlung ein. Er hatte per Steckbrief nach einem Kandidaten für die Bürgermeisterwahl gesucht.

„Falls es unserem Bürgermeisterkandidaten aus beruflichen Gründen möglich ist, wird er sich bei dieser Versammlung der Öffentlichkeit vorstellen“, kündigt Prömmer an. Näheres gibt der Ortssprecher nicht preis.

Nur so viel: „Er wäre ein Kandidat aus einem Bündnis von den Grünen, Parteifreien und der SPD.“ Bislang gibt es mit Ludwig Gröbmaier (CSU) und Ludwig Hauser (FW) zwei Kandidaten, die Leni Gröbmaier (BLD) beerben wollen.

nej

