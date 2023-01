Mit Maffay, Jazz und schneller Polka: Blasmusik spielt zweimal vor ausverkauftem Haus

Von: Volker Camehn

Teilen

Von der Polka bis zum Medley: Die Dietramszeller Blasmusik überzeugte ihr Publikum mit ihrer Vielseitigkeit. © Volker Camehn

Die Dietramszeller Blasmusik spielte gleich zweimal vor ausverkauftem Haus. Über 230 Fans kamen jeweils zu den Konzerten.

Dietramszell – Nach zweijähriger, corona-bedingter Zwangspause konnte die Dietramszeller Blasmusik endlich wieder vor Publikum spielen. Zwei Mal war der große Saal des Schönegger Gasthofs Peiß ausverkauft. Über 230 Fans kamen jeweils zu den Konzerten, um die 31 Mann starke Gruppe (Frauen spielen nicht mit) unter der Leitung von Rupert Hainz zu erleben. Die enorme Resonanz war eigentlich nicht verwunderlich, ist die Dietramszeller Blasmusik doch eine musikalische Institution: Erst im vergangenen Jahr feierte das Ensemble sein 40-jähriges Bestehen.

Dietramszell: Blasmusik spielt endlich wieder vor Publikum

Derartige Beständigkeit ist einerseits das Ergebnis ausgewiesenen musikalischen Könnens, andererseits das Resultat eines breit gefächerten Repertoires: Vielseitigkeit ist Trumpf. Nicht nur mit Posaunen und Trompeten geht es bei diesem Orchester zur Sache: Hainz und seine Truppe boten ein gut zweistündiges, abwechslungsreiches Programm.

Benno Lichtenberger führte durch den Abend und kommentierte kenntnisreich und kurzweilig jedes der 14 Stücke. Das Programm reichte vom „Marsch der finnländischen Reiter“ (von 1630) über den Jazzstandard „Petite Fleur“ (von 1952), bei dem Hansi Harrer als Solist dezente Akzente setzte und so dem Stück eine ganz eigene Note gab.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Volles Rohr war selbstverständlich ebenfalls angesagt: Die „Solo für drei Posaunen“ kamen mit ordentlich mehrstimmigem Schmackes über die Rampe – Georg Thalhammer, Hans Walleitner und Simon Schickelberger als Solisten setzten ihre ganz eigenen Akzente, ohne in selbstgefällige Egotrips abzugleiten.

Blasmusik Dietramszell: Bekannte Konzertwalzer durften nicht fehlen

Selbstverständlich durften bekannte Konzertwalzer wie „Hochzeit der Winde“ und der klassisch tradierte, auf diversen Volksweisen beruhende „Vindobona“-Marsch nicht fehlen, ebenso wie die stimmungs- wie variantenreiche Ouvertüre „Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien“, einer der ersten klangmalerischen Höhepunkte des Abends.

Bewegend auch: Das elegische „My Dream“ mit Simon Bichlmaier als Flügelhorn-Solist. Ordentlich Attacke gab’s hingegen beim „Champagner-Galopp“, eine sogenannte Schnellpolka im Vierachteltakt (die gängige Polka beruht auf einem Zweiviertel-Rhythmus). Selbst popkulturellem Kitsch vermag die Dietramszeller Blasmusik einiges abzugewinnen.

So hatte die Kapelle kurzfristig ein Peter-Maffay-Medley ins Programm genommen: „Eiszeit“, „Du“ und „Über sieben Brücken musst du gehen“ verwoben sie zu einem stimmungsvollen Potpourri. All das hielt eine dreiköpfige Rhythmus-Gruppe mit Korbinian Portenlänger, Andy Leitner und Rudi Huber an Schlagzeug und Percussion zusammen. Das Publikum war begeistert: Erst nach drei Zugaben ließen die Zuhörerinnen und Zuhörer die Musikanten von der Bühne gehen. VOLKER CAMEHN

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Wolfratshausen finden Sie auf Merkur.de/Wolfratshausen.