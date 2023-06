Dietramszell bleibt streng: Gemeinderat beschließt Kriterien für PV-Anlagen

Von: Clara Wildenrath

Vorgaben für Solarparks beschlossen die Mitglieder des Dietramszeller Gemeinderats am Dienstag in ihrer Sitzung. © Marcus Brandt/dpa

Die Gemeinde Dietramszell beschließt einen Kriterienkatalog zur Genehmigung von Solarparks. Ausnahmen sollen allerdings möglich bleiben.

Dietramszell – Welche Flächen sind für Freiflächen-Photovoltaikanlagen geeignet – und welche nicht? Nach langen Vorberatungen hat der Gemeinderat dafür jetzt strenge Kriterien vorgegeben. Nicht erlaubt sind Solarparks beispielsweise in der Nähe von denkmalgeschützten Gebäuden sowie in Gebieten, die der Naherholung dienen oder das Landschaftsbild besonders prägen. Auf hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen sollen sie vermieden werden. Natur- und Artenschutz müssen gewährleistet sein, gewünscht ist zum Beispiel eine Aufständerung der Module, die die Beweidung durch Schafe ermöglicht.

Den Kriterienkatalog hatte die Arbeitsgemeinschaft Energie und Umwelt ausgearbeitet und dem Ratsgremium zunächst in nicht öffentlicher Sitzung vorgelegt. In der öffentlichen Beratung am Dienstagabend entzündete sich die Diskussion vor allem an einer Vorgabe: Die Anlage darf von keinem Wohngebäude aus einsehbar sein – was mit einem Geländemodell nachgewiesen werden muss. „Damit erwecken wir den Anschein, dass wir PV-Anlagen maximal verhindern wollen“, sagte Hubert Prömmer (Grüne). Bei den weit verstreuten Siedlungen in der Gemeinde gebe es immer jemanden, der die Module sehe. „Ich glaube, es bleibt noch genug Fläche übrig“, antwortete Bürgermeister Josef Hauser (Freie Wählergemeinschaft). Ausnahmen seien möglich, wenn betroffene Anlieger schriftlich ihr Einverständnis erklärten.

Auch über die Finanzierung der Anlagen gingen die Meinungen auseinander. Sie darf laut Kriterienkatalog „ausschließlich durch Bürger der Gemeinde Dietramszell“ erfolgen. Das sei rechtlich nicht haltbar, befürchtete Prömmer. Hauser betonte: „Wir wollen Großkonzerne aus anderen Bundesländern ausschließen.“ Man könne nur Akzeptanz schaffen, „wenn’s im eigenen Geldbeutel klingelt“. Damit die Gewerbesteuereinnahmen zu 100 Prozent in der Kommune bleiben, muss der Betriebssitz in das Gemeindegebiet gelegt werden. Vorgesehen ist außerdem, dass sich Gemeindebürger und -bürgerinnen durch festverzinste Kleindarlehen an der Finanzierung beteiligen können.

Dietramszell: Gemeinderat stimmt für Kriterien-Katalog – „Kein starres System“

Um den jährlichen Energiebedarf der Gemeinde komplett durch PV-Anlagen zu decken, wäre den Berechnungen zufolge eine Fläche von 14,5 Hektar notwendig. Sobald diese Grenze erreicht ist, sollen keine neuen Anträge genehmigt werden. „Das sind nur 0,15 Prozent unserer Gemeindefläche“, erläuterte der Rathauschef. Angesichts der steigenden Verbreitung von Elektroautos und Wärmepumpen hielt Michael Häsch (CSU) den Wert jedoch für zu eng gefasst. Der Kriterienkatalog sei „kein starres System“, entgegnete Hauser. Spätestens in vier Jahren soll der Gemeinderat ihn erneut überdenken.

Mit den Gegenstimmen von Häsch und Prömmer, denen die Reglementierung zu weit ging, beschloss der Gemeinderat die vorgelegten Kriterien für den Bau von Freiflächen-PV-Anlagen als verbindliche Vorgabe. In begründeten Fällen sollen jedoch Einzelentscheidungen möglich sein. Zudem ist vorgesehen, die Bevölkerung zu beteiligen. Der Katalog wird jetzt an die Energiewende Oberland weitergereicht, die die Anforderungen in einen Energienutzungsplan einarbeiten soll. Mit dem Ergebnis rechnet Hauser nach den Sommerferien.

Auf Antrag von Bernhard Fuchs (FW) einigten sich die Räte auf einen Zusatz: Wenn sich bei der dreidimensionalen Geländemodellierung herausstellt, dass nicht genügend geeignete Flächen übrig bleiben, soll über die Nichteinsehbarkeits-Regel noch einmal beraten werden.

