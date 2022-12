Dietramszells Bürgermeister blickt zurück: Ein Jahr der Krisen und Großbaustellen

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Halbzeitbilanz will Dietramszells Bürgermeister Josef Hauser im kommenden Jahr ziehen. Vieles von dem, was er sich vorgenommen hat, ließ sich bereits umsetzen. © clara Wildenrath

Die Krisen dieser Zeit wirken sich auch auf die Bauprojekte in Dietramszell aus. Im Interview spricht Bürgermeister Josef Hauser über die Herausforderungen.

Dietramszell – Als Gemeindeoberhaupt hat Josef Hauser (Freie Wähler) fast Halbzeit. Zum Jahreswechsel sprach unsere Zeitung mit dem Bürgermeister darüber, wie das Jahr 2022 für Dietramszell gelaufen ist und was er sich für das kommende Jahr vorgenommen hat.

Herr Hauser, wenn Sie dem vergangenen Jahr ein Motto geben würden – welches wäre das?

Bürgermeister Josef Hauser: Spontan fällt mir da das Wort Krise ein: Ukrainekrieg, Energiekrise und Inflation.

Wie hat sich die Krise auf die Gemeinde ausgewirkt?

Hauser: Wir merken das an unseren Baustellen, zum Beispiel beim Gemeinschaftshaus der Schützen in Linden und dem Feuerwehrhaus in Ascholding. Baumaterial ist deutlich teurer geworden. Und natürlich steigen auch unsere Betriebskosten. Wir verbrauchen für die Gemeindegebäude, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung viel Strom, unsere Bauhoffahrzeuge fahren mit Dieselkraftstoff – das kostet alles mehr als früher.

Dietramszell: Bürgermeister Josef Hauser im Interview über das Jahr 2022

Kommen wir zum Positiven. Was waren 2022 die größten Erfolge für die Gemeinde?

Hauser: Ein großer Erfolg war sicher der Einzug in die neue Kita in Linden. Außerdem haben wir das Baugebiet in Obermühltal fertiggestellt. In Fraßhausen haben wir das Wasserleitungsnetz im Ortsgebiet erneuert. Positiv war auch, dass wir bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Dietramszell zwei Bauabschnitte zu einem zusammenfassen konnten. Dadurch war es so weit wie möglich für die Anwohner erträglich. Im Rathaus haben wir eine neue Büroaufteilung, was der Struktur gutgetan hat. Ein Teil des A-Baus der Schule ist zum Rathaus dazugekommen. Das Einwohnermeldeamt ist jetzt größer und barrierefrei erreichbar. Auch das Ordnungsamt mit der zukünftigen Rentenberatung und dem Wahlamt liegt jetzt ebenerdig.

Und ihr persönliches Highlight des Jahres?

Hauser: Unsere Tochter ist aus den USA zurückgekommen. Das Schuljahr dort war für sie ein großer Erfolg, und wir sind als Familie jetzt wieder alle beieinander. Das freut mich sehr.

Dietramszell: Im Jahr 2022 ging auch mal etwas schief

Was hätte besser laufen können?

Hauser: Ja mei, besser geht’s schon manchmal (lacht). Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Ascholding haben wir im Sommer keine Maurerfirma gefunden. Sonst wäre das Dach jetzt vielleicht schon drauf. Und beim Wasserleitungsbau zwischen den Ortsteilen Fraßhausen und Berg gab’s eine Baupause von zwei Monaten, weil die Firma das falsche Rohrmaterial geliefert hat.

Welches sind für Sie die größten Herausforderungen im kommenden Jahr 2023?

Hauser: Bei der Schulhaussanierung kommt 2023 der letzte Abschnitt dran, der D-Bau mit dem Rektorat, der Turnhalle und der Bücherei. Das soll im laufenden Schulbetrieb geschehen – und wird sicher eine Herausforderung. Das Feuerwehrhaus in Ascholding sollte zumindest soweit fertig werden, dass man die Fahrzeughalle nutzen kann. Ende nächsten Jahres kommt das neue Feuerwehrauto, und das passt ins alte Haus nicht rein. Im Moment schaut es so aus, dass es klappen könnte. Aber da darf auf dem Bau nicht viel schiefgehen. Beim Wasserleitungsbau in Fraßhausen erfolgt nächstes Jahr der Lückenschluss im Waldstück bei Berg und von Kolbing nach Fraßhausen. Und die Dorferneuerung beim Kloster wird mit dem Dorfplatz abgeschlossen. Spannend wird aber vor allem, wie sich die Weltwirtschaft und der Energiemarkt entwickeln. Das hat große Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Gemeinde.

Worauf freuen Sie sich im kommenden Jahr besonders?

Hauser: Als Bürgermeister habe ich Halbzeit. Das ist für mich ein Anlass, mal zurückzuschauen, und darauf freue ich mich. Auf der anderen Seite ist es aber auch schade, dass die Zeit so schnell vergeht.

cw

Lesen Sie auch die Interviews mit Klaus Heilinglechner, Bürgermeister von Wolfratshausen, und Michael Müller, Bürgermeister von Geretsried.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.