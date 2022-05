Dietramszell: CSU-Ortsvorsitzender warnt vor Verschuldung der Gemeinde

Teilen

Die neugewählte Führungsmannschaft des CSU-Ortsverbands Dietramszell: (v.li.) Thomas Bachmeier, Annelies Miller, Kreisvorsitzender Thomas Holz, Michael Häsch, Uschi Disl, Ernst Ausfelder und Traudi Fröstl. © Ewald Scheitterer

Michael Häsch bleibt Ortschef der Dietramszeller CSU – er warnt vor der Verschuldung der Gemeinde.

Dietramszell – Die Parteien waren in ihrer politischen Arbeit arg von Corona eingeschränkt. „Die direkte Rückmeldung von unseren Mitgliedern und den Menschen vor Ort ist uns schon sehr abgegangen“, erklärte CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz jüngst in der Jahresversammlung der Ortsgruppe Dietramszell. Und deren alter und neuer Vorsitzender, Michael Häsch, bestätigte: „Die politische Arbeit war hauptsächlich auf den Gemeinderat beschränkt.“

Dietramszell: CSU-Ortsvorsitzender warnt vor Verschuldung der Gemeinde

So pickte sich Häsch in seinem Bericht einige Punkte aus dem Gremium heraus und behauptete: „Ohne die CSU gäbe es keine Dorferneuerung mehr, die sich zuletzt zwar verzögert hat, jetzt aber wieder planmäßig läuft.“ In dem Zusammenhang erinnerte er daran, dass es die 65 Prozent staatlichen Zuschusses für das Projekt „in Zukunft nicht mehr gibt.“

Als „etwas ernüchternd“ bezeichnete er die Situation um die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Manhartshofen: „Wir sind eigentlich schon für Photovoltaik, aber nicht so.“ Zudem forderte Häsch: „Wir müssen künftig wieder unsere Einnahmen stärken.“ Da er befürchte, dass sich die Gemeinde wieder auf den Schuldenhöchststand zubewege, wie er vor etwa zehn Jahren schon einmal war.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Jetzt müssen wir wieder rausgehen, und den Leuten sagen, wofür wir stehen.

Einig war sich der Zeller CSU-Chef mit dem stellvertretenden Landrat Holz, was die öffentliche Arbeit betrifft: „Jetzt müssen wir wieder rausgehen, und den Leuten sagen, wofür wir stehen“, sagte der CSU-Kreischef. So sei etwa die jüngste Gründung des Landschaftspflege-Verbands im Landkreis ursprünglich auf einen Antrag von Michael Häsch zurückzuführen.

Mitglieder bestätigen Häsch im Amt des CSU-Ortsvorsitzenden

Problematisch wäre es fast geworden, als bei den Neuwahlen vier Delegierte und weitere vier Ersatzdelegierte für die Bezirksversammlung zu wählen waren, da von den 72 Christsozialen des Ortsverbands gerade ein Dutzend zur Versammlung gekommen war. Michael Häsch wurde zum Vorsitzenden, Uschi Disl sowie Ernst Ausfelder zu dessen Stellvertretern gewählt. Die Ämter der Schriftführerin sowie des Schatzmeisters blieben bei Beatrice Staats beziehungsweise bei Florian Heuschneider. Neu zur Digital-Beauftragten wurde Traudi Fröstl gewählt. Als Beisitzer fungieren nun Thomas Bachmeier, Ludwig Gröbmaier, Annelies Miller, Traudi Fröstl, Xaver Ausfelder und Elisabeth Kranz. (esc)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.