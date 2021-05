Darum öffnet die Dietramszeller Klosterschänke den Biergarten erst Mal nicht

Die Inzidenz gibt es eigentlich her

Viele Biergärten in der Region öffnen in den nächsten Tagen wieder, die Dietramszeller Klosterschänke erst mal nicht. Das Risiko ist zu groß und der Ertrag zu gering.

Dietramszell – An den 1. November 2020 kann sich Florian Guggenbichler gut erinnern. Es war der letzte Tag, an dem die Klosterschänke regulär geöffnet hatte, danach ging es in den Lockdown. Die verderbliche Ware, die er nicht mehr verarbeiten konnte, verschenkte er an Freunde und Verwandte. Dann schaute er noch nach dem Bier. Verfallsdatum: Juli 2021. „Da habe ich gedacht, dass wir garantiert auf der sicheren Seite sind.“ Jetzt ein halbes Jahr später, ist er da nicht mehr so sicher.

In der Zeit zwischen November 2020 und Mai 2021 haben die Gastwirte viele böse Überraschungen erlebt. Im November dachte Guggenbichler, wie viele andere auch: Im Dezember geht das Leben weiter. Doch dann wurde der Lockdown ein ums andere Mal verlängert und/oder verschärft. Erst ging ihm das dringend nötige Weihnachtsgeschäft verloren, dann das Ostergeschäft und so weiter. „Da habe ich schon ein paar Mal schlucken müssen.“

Die Wirte leben vor allem von Familienfeiern

Eigentlich könnten Florian Guggenbichler und seine Frau Ursula in den nächsten Tagen zumindest den Biergarten öffnen. Doch das tun sie nicht, und der Chef muss vielen Gästen erklären, warum. Mit Bequemlichkeit hat das Ganze gar nichts zu tun. Die einfache Wahrheit lautet: Es rentiert sich nicht. Den ganzen Betrieb wieder hochzufahren, sei ein Riesenakt. „Wir sind hier eben kein Schuhladen, den ich relativ einfach zu- und wieder aufmachen kann.“ Als Wirt müsse er auch auf das Verhältnis von Aufwand und Ertrag schauen. „Am Ende sind wir schon auch ein Unternehmen.“

So hat die Klosterschänke für besondere Feiertage ein To-Go-Angebot, zuletzt am Muttertag und jetzt wieder am Vatertag. Um den Betrieb von null auf 100 hochzufahren, mussten fünf Leute vier Vormittage lang arbeiten. Tag 1: Putzen. „Da wird jeder Topf gereinigt“, so Guggenbichler. Tag 2: sich um die Lieferungen kümmern, es soll ja alles frisch sein. Tag 3 und 4: alles vorbereiten, angefangen mit Zwiebel schneiden. Wobei der Dietramszeller froh sein muss, überhaupt auf zuverlässige Mitarbeiter zurückgreifen zu können. Viele haben der Gastronomie längst den Rücken gekehrt.

Was die Speisekarte angeht, ist momentan Improvisieren angesagt. Denn die Zulieferer, etwa die großen Gemüsehändler, haben Schwierigkeiten. Die Unsicherheit setzt auch ihnen zu, nicht alle Zutaten sind so selbstverständlich verfügbar wie früher. „In der Branche heißt es schon, dass es zu akuten Lieferengpässen kommen wird, wenn alle wieder öffnen.“ Es wird – zumindest vorübergehend – nicht überall alles geben.

Ein großer Unsicherheitsfaktor bei allen Planungen ist nach wie vor die Inzidenz, vor allem die berüchtigte 100er Marke. Denn die Herrlichkeit kann schnell vorbei sein. Irgendein Hotspot, und schon gehen die Zahlen hoch – und die Wirte müssen wieder schließen. Und so einen Jo-Jo-Effekt mit dauernden Öffnungen und Schließungen können Wirte mit dem Vorlauf, den sie haben, am allerwenigsten leisten.

Und wann hat er dann vor, die Klosterschänke zu öffnen? Eine wichtige Voraussetzung wäre für Florian Guggenbichler schon einmal, wenn auch Innengastronomie möglich wäre – vielleicht erst im Juli. „Das gibt eine gewisse Sicherheit.“ Darüber hinaus ist es quasi unerlässlich, dass Feiern wieder möglich sind, Hochzeiten, Kommunionen, Geburtstage und anders. „Davon leben wir Wirte eigentlich“, sagt Guggenbichler. Die 3,90 Euro pro Halbe in allen Ehren.