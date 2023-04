„Das gibt Ärger“ - Gemeinde lehnt Projekt zweimal ab - doch Kirche bekommt Baurecht

Von: Carl-Christian Eick

Das Grundstück mit der Flurnummer 968 (blauer Punkt) im Dietramszeller Ortsteil Hechenberg soll nach Plänen der katholischen Pfarrpfründestiftung St. Valentin Hechenberg bebaut werden. © Bayernatlas/Freistaat Bayern

Die Gemeinde Dietramszell hadert mit den Plänen der Pfarrpfründestiftung St. Valentin Hechenberg – doch die Kirche bekommt dennoch mit hoher Voraussicht ein Baurecht.

Dietramszell – Bürgermeister Josef Hauser hat das Ansinnen zweimal abgelehnt. Doch das Landratsamt ist mit dem Bau eines oder zwei Einfamilienhäusern am Hochfeldweg im Ortsteil Hechenberg einverstanden. „Ober sticht Unter“, stellt Hauser pragmatisch fest. Der Hechenberger Franz Mittermaier fürchtet durch das Projekt aber Nachteile für seinen vor vier Jahren gegründeten Zimmereibetrieb – und hat Klage gegen die Entscheidung der Kreisbehörde beim Verwaltungsgericht München eingereicht.

Gemeinde Dietramszell lehnt Projekt zweimal ab - doch Kirche bekommt dennoch Baurecht

Das etwa 1200 Quadratmeter große Flurstück ist unbebaut und liegt laut Feststellung der Gemeinde im Außenbereich, für den kein Bebauungsplan existiert. Bestimmt ist der Grund gemäß Flächennutzungsplan für landwirtschaftliche Nutzung. Sogenannte nicht privilegierte Vorhaben – dazu zählen Wohngebäude – dürfen auf dem Areal nicht errichtet werden. Aus diesem Grund lehnte der Bauausschuss des Gemeinderats den Antrag auf Vorbescheid der katholischen Pfarrpfründestiftung St. Valentin Hechenberg – Eigentümerin des Grundstücks – im April 2022 einstimmig ab, je nach Variante ein oder zwei Einfamilienhäuser am Hochfeldweg bauen zu dürfen. Das Gremium wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, „dass in unmittelbarer Nachbarschaft ein Zimmereibetrieb angesiedelt ist“, der Denkmalschutz berührt werde und durch das Bauprojekt eine „negative Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes“ zu befürchten sei.

Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hält das Nein der Kommune für rechtswidrig

„Das Landratsamt sieht das anders“, sagt Rathauschef Hauser gegenüber unserer Zeitung. Die Ablehnung sei nicht gerechtfertigt und somit rechtswidrig. Die Untere Bauaufsichtsbehörde kam bei einem Ortstermin zu dem Schluss, dass das Bauvorhaben „dem planungsrechtlichen Innenbereich zuzuordnen ist“ und somit genehmigungsfähig sei. Denn während die Gemeinde den Innenbereich anhand der bestehenden „zusammenhängenden Bebauung“ definiert, betrachtet das Kreisbauamt den Hechenberger Weiher als „natürliche Grenze der Bebauung“. Im ersten Schritt appellierte das Landratsamt an die Räte, den Antrag auf Vorbescheid in einer zweiten Abstimmungsrunde zu befürworten. Wieder fiel das Votum 0:9 aus – der Bauausschuss blieb inklusive Bürgermeister im Herbst vergangenen Jahres auf seiner Linie.

Der Weiher als natürliche Grenze der Bebauung? Nein, meint die Gemeinde. Dadurch würde „ein Aufrücken“ der Bebauung bis an den Uferbereich möglich. Doch gerade die als Grünland genutzte Fläche, die den denkmalgeschützten Weiher umgibt, sei maßgeblich für das Landschaftsbild. Darüber hinaus brachen die Räte erneut eine Lanze für den Zimmereibetrieb östlich der Flurnummer 968: „Durch eine aufrückende Wohnbebauung wäre der Weiterbetrieb möglicherweise nicht mehr uneingeschränkt möglich.“

Aus Sicht der Gemeinde ist die geplante Wohnbebauung rein auf monetäre Gründe gestützt und dient nur der maximalen Gewinnerzielung. Gründe des Wohls der Allgemeinheit sind hier nicht erkennbar.

Die Kreisbehörde nahm das zweite Nein aus dem Klosterdorf zur Kenntnis – und kündigte an, das gemeindliche Einvernehmen Dietramszells zu ersetzen. Damit wäre der Weg für eine Bebauung des Flurstücks frei.

Franz Mittermaier reicht Klage beim Verwaltungsgericht München ein

Das bereitet Mittermaier große Sorgen. Wohnungen in direkter Nachbarschaft – „das gibt Ärger“. Zwar existiert ein Schallschutzgutachten, deren Ergebnisse dem Immissionsschutzrecht entsprechen. Doch Mittermaier rechnet damit, dass die Mieter schnell Anstoß an seinem Betrieb nehmen werden. Er habe deshalb „zum wohl letzten Strohhalm“ gegriffen und Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Landratsamts eingelegt. Der Hechenberger macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Es wundert mich“, sagt er, dass vielen Landwirten, die im Außenbereich bauen wollen, „um die Jugend an den Ort zu binden“, dies verwehrt werde. Für Mutter Kirche würde dagegen ruckzuck Baurecht geschaffen.

Ober sticht Unter: Gemeinde Dietramszell sind die Hände gebunden

Auch der Bauausschuss wählte in seiner Stellungnahme an die Untere Bauaufsichtsbehörde in Bad Tölz deutliche Worte: „Aus Sicht der Gemeinde ist die geplante Wohnbebauung rein auf monetäre Gründe gestützt und dient nur der maximalen Gewinnerzielung. Gründe des Wohls der Allgemeinheit sind hier nicht erkennbar.“

Bürgermeister Hauser ist bewusst, dass der Kommune die Hände gebunden sind. Folgt auf den vom Landratsamt gebilligten Antrag auf Vorbescheid ein inhaltsgleicher Bauantrag der Pfarrpfründestiftung St. Valentin Hechenberg, müsste die Gemeinde de jure zustimmen. So sieht’s die Bayerische Bauordnung vor. Lehnt die Gemeinde den Bauantrag ab, heißt es mutmaßlich erneut: Ober sticht Unter, das Landratsamt wird das gemeindliche Einvernehmen ersetzen. (cce)

