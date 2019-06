Digitale Hängepartie in Ascholding

Nach wie vor geht in Ascholding kein Internet und kein Telefon. Wie lange der Zustand andauert, weiß niemand. Ein Experte rät Bürgern, sich bei der Bundesnetzagentur zu beschweren.

Dietramszell - Wie lange werden wir ohne Telefon und Internet bleiben? Das ist die bange Frage, die sich die Ascholdinger momentan stellen. Eine einfache Antwort gibt es nicht, denn: Auf einen genauen Zeitrahmen will sich niemand festlegen. „Wenn das mit dem Provisorium klappt, geht es etwas schneller, wenn nicht, etwas langsamer“, sagt der Geschäftsführer der Gemeinde Dietramszell, Tobias Janda. Das sei die vage Auskunft gewesen, die ihm die Telekom gegeben habe. Sprich: Mit etwas Glück währt der Spuk nur ein paar Tage. Andernfalls müssen sich die Ascholdinger Wochen dauerhaft im digitalen Ausnahmezustand einrichten.

Seit Donnerstagnachmittag ist der größte Dietramszeller Ortsteil wie berichtet offline. Schuld ist das Hochwasser in der Isar, das eine unterirdische Leitung beschädigt hat – und das mitten im Naturschutzgebiet. Die Gemeinde hat laut Janda davon erst am Dienstag durch den Anruf eines Bürgers erfahren. „Ähnliche Vorfälle kommen in unserer Flächengemeinde immer wieder mal vor“, sagt er. Doch diese Dimension sei neu. Der Gemeindeverwaltung ist inzwischen das Kunststück gelungen, bei der Telekom einen festen Ansprechpartner zu finden. „Das ist für uns schon mal viel wert“, sagt der Geschäftsleiter. „Wir haben uns versprochen, uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten.“ Jede Neuigkeit wird die Gemeinde Dietramszell ab sofort auf ihrer Homepage veröffentlichen. „Die kann man auch über das Handy einsehen“, so Janda. Zugleich werden Aushänge im Rathaus gemacht. Zugleich betont der Geschäftsführer, dass die Behebung der Störung eine Sache der Telekom sei. „Die Gemeinde ist da eigentlich außen vor.“

+ Klaus Barthel, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und ehemaliges Mitglied der Bundesnetzagentur. © Foto: MM-Archiv

Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel aus Kochel erinnert daran, dass die Telekom gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Bürger mit Telefon und Internet zu versorgen. „Das ist glasklar geregelt“, sagt er. Barthel kennt solche Fälle zuhauf, schließlich saß er lange im Beirat der Bundesnetzagentur, einer Behörde, die die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Bereich Post, Elektrizität, Telekommunikation und anderen einst staatlichen Bereichen beaufsichtigt. „Eigentlich wollten wir durchsetzen, dass die Telekom dazu verpflichtet wird, die Bürger mit leistungsfähigem Internet zu versorgen.“ Das sei leider nicht gelungen. Aber immerhin: Telefon und schwaches Internet sind Pflicht.

Dass 1000 Bürger ohne Netz bleiben? „Das geht überhaupt nicht“, erklärt Barthel. Er rät Bürgern, sich bei der Behörde mit Sitz in Bonn zu beschweren. Die werde dann ein genaues Auge darauf haben, wie das Unternehmen mit dem Fall umgeht. Ob Regressansprüche für die gebeutelten Geschäftsleute im Ascholdinger Gewerbegebiet möglich sind, könne man nicht pauschal beantworten. „Das hängt vom jeweiligen Vertrag und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab“, sagt er.

Aus seiner Erfahrung weiß Barthel: Technische Lösungen gibt es. Er kann sich an Fälle erinnern, wo für ganze Gemeinden Richtfunk eingerichtet worden ist, weil es nicht anders ging. Das sei zwar von der Infrastruktur vor Ort abhängig, grundsätzlich aber möglich. „Das wird teuer, und das wird die Telekom nicht gerne machen“, sagt er. Doch genau da hat die Bundesnetzagentur ein Wörtchen mitzureden.

Beim Landratsamt in Bad Tölz kennt man den Fall Ascholding bislang nur aus der Presse. „Wir haben, Stand Mittwochmittag, keine Anfrage bei uns vorliegen“, sagt Behördensprecherin Marlis Peischer. Wenn es nötig werden sollte, Bagger ins Naturschutzgebiet zu schicken, sei die Obere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Oberbayern zuständig. Dann, so steht zu befürchten, wird es richtig kompliziert. Das Beste für alle wäre es, wenn das mit dem Provisorium klappt.

Info

Die Bundesnetzagentur erreicht man im Internet unter www.bundesnetzagentur.de oder telefonisch unter 0228/140.