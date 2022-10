Zwei Verdienstorden gehen nach Dietramszell und Egling

Von: Susanne Weiß

Wegen ihrer „hervorragenden Verdienste“ für den Freistaat Bayern und das bayerische Volk hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder Susanne Arndt aus Egling ausgezeichnet. © Bayerische Staatskanzlei

Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat Susanne Arndt und Prof. Klaus Josef Lutz in München ausgezeichnet. Die beiden haben den Verdienstorden erhalten.

Bad Tölz-Wolfratshausen/München – 72 Frauen und Männer hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder am Donnerstag im Antiquarium der Münchner Residenz mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Unter ihnen waren Susanne Arndt aus Egling und Prof. Klaus Josef Lutz aus Dietramszell. Sie dürfen sich nun zum „exklusivsten Club Bayerns“ zählen, so Söder. Damit spielte er auf eine Besonderheit an: Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 2000 begrenzt.

Dietramszell/Egling: Susanne Arndt und Prof. Klaus Josef Lutz erhalten Verdienstorden

Der Bayerische Verdienstorden wird „als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk“ verliehen, heißt es im entsprechenden Gesetz. Söder würdigte die Eglingerin Susanne Arndt für ihr jahrelanges Engagement in der Elternarbeit. Bis zum vergangenen Jahr war sie Vorsitzende der Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern.

„In ihrer zehnjährigen Amtszeit hat sie unter großem persönlichen Einsatz an der Einführung des neuen neunjährigen Gymnasiums und der Weiterentwicklung der Schulart mitgewirkt“, sagte der Ministerpräsident in seiner Laudatio. Dabei habe sie die unterschiedlichen Interessen der Eltern zusammengeführt und gegenüber der Staatsregierung vertreten. Außerdem hob der Ministerpräsident hervor, dass Arndt auch im Ehrenamt und zu Hause als Bereitschaftspflegemutter für ihre Mitmenschen Verantwortung übernahm.

Wegen ihrer „hervorragenden Verdienste“ für den Freistaat Bayern und das bayerische Volk hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder Prof. Klaus Josef Lutz aus Dietramszell ausgezeichnet. © Joerg Koch/ Bayerische Staatskan

BayWa-Chef setzt auf Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien

Der Dietramszeller Klaus Josef Lutz ist bekannt als Leiter des bayerischen Traditionskonzerns BayWa, als Präsident der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern sowie des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages. Insbesondere würdigte der Ministerpräsident, dass Lutz im BayWa-Konzern „unter anderem erfolgreich auf das Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien“ gesetzt habe. Darüber hinaus engagiere er sich kraftvoll für die Belange der regionalen Wirtschaft. Söder: „Mit seiner Arbeit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität des Standorts Bayern und zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Freistaats.“ sw

