Dietramszell ehrt die besten Absolventen 2022 aus der Gemeinde

Der Lohn des Lernens

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Schul- und Berufsabsolventen mit einem Eins vor dem Komma ehrte die Gemeinde Dietramszell. Die jungen Frauen und Männer kamen im Rathaus zusammen.

Dietramszell – „Werde, was du noch nicht bist, bleibe, was du jetzt schon bist; in diesem Bleiben und diesem Werden liegt alles Schöne hier auf Erden“, zitierte Zweiter Bürgermeister Anton Huber zur Begrüßung der besten Dietramszeller Absolventen 2022 den Wiener Dramatiker Franz Grillparzer. Vor einigen Jahren hatte die Gemeinde diese Ehrung der Schul- und Berufsabsolventen, die eine Eins vor dem Komma stehen haben, ins Leben gerufen. Die führten Huber und die Jugend- und Familienbeauftragte Maria Spindler nun gemeinsam im Saal des Rathauses durch.

Gute Schul- und Berufsausbildung unerlässlich

„Das, was ich hier vorgelesen habe“, sagte Huber auf das Gedicht eingehend, „ist eine Lebensphilosophie. Seid stolz auf das Erreichte, aber nehmt weiterhin Herausforderungen an.“ Gerade heutzutage sei eine gute Schul- oder Berufsausbildung unerlässlich. Huber: „Nur so wird auf Dauer ein gutes Auskommen gesichert – das ist der Lohn des Lernens und der damit verbundenen Disziplin.“

Simon Bichlmaier hat seine Ausbildung als Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement mit einer glatten 1,0 abgeschlossen und ist mit dem Staatspreis ausgezeichnet worden. Markus Remy schloss am Gymnasium Geretsried sein Abitur mit einer 1,4 ab, Josephine Böhm beendet die Mittelschule Waldram mit 1,22 als beste Absolventin des M-Zweigs. Veronika Riedmayer absolvierte die Realschule Geretsried mit einem Notendurchschnitt von 1,08.

Traumnote 1,0 für zwei junge Frauen

Die Berufsschule Bad Tölz verlässt Anna Andrä-Lichtenegger (Steuerfachangestellte) mit der Traumnote 1,0, ebenso Franziska Berger (Medizinische Fachangestellte). Eine 1,2 erreichte Veronika Maria Roßmüller nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Valentin Josef Bichlmaier kann sich als Zimmerer nicht nur über eine 1,33, sondern auch über den Staatspreis freuen. Anna Lautenbacher schloss ihre Lehre zur Brauerin und Mälzerin mit der tollen Note 1,2 an der Berufsschule in München ab.

Lesen Sie auch: „Himmel, Herrgott, Sakrament“: Münchner Kult-Regisseur dreht wieder im Tölzer Land

„Bleibt’s, wie ihr seid“, gab Rathaus-Vize Anton Huber den „Besten aus Dietramszell“ als Rat mit auf ihren weiteren Weg. „Meistert jeder Herausforderung und genießt das Erreichte.“

sh

Auch interessant: Beliebtes Café wechselt Besitzerin: Neueröffnung mit neuem Konzept

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.