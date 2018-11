Einbruch in Ascholdinger Einfamilienhaus

In ein einsam gelegenes Haus in Ascholding ist vor wenigen Tagen eingebrochen worden. Bei der Begehung des Tatorts machte die Polizei eine erstaunliche Entdeckung.

Ascholding - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Samstag in ein Einfamilienhaus in Ascholding eingedrungen. Laut Polizei machten sich die Einbrecher zunächst an mehreren Nebentüren des einsam am Waldrand gelegenen Hauses zu schaffen. Als sie dort scheiterten, stellten sie eine vorgefundene Leiter an den Balkon und brachen die Balkontür auf. Im Inneren des Hauses öffneten sie mehrere Schubladen und Schränke, jedoch offensichtlich ohne etwas zu finden. Bei der Aufnahme der Tat stellte die Polizei fest, dass jemand ohne Wissen des 93-jährigen Hausherrn in der Dachgeschosswohnung genächtigt hatte. Das war vermutlich im April und Juli. Vorgefundene Gegenstände deuten darauf hin, dass es sich um einen Mann ungarischer Herkunft handelte, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Die Polizei Geretsried, Telefon 0 81 71/9 35 10 bittet um Hinweise.