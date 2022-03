Dietramszell: Erneuerung Ortsdurchfahrt verschiebt sich um zwei Wochen

Die Ortsmitte von Dietramszell mit dem Kloster im Hintergrund. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Dietramszeller Ortsdurchfahrt sollte ab Montag, 4. April, erneuert werden. Doch die Straßenbauarbeiten verzögern sich um mindestens zwei Wochen.

Dietramszell - Das Staatliche Bauamt Weilheim und die Gemeinde Dietramszell wollten ab Montag, 4. April, gemeinschaftlich die Ortsdurchfahrt in Dietramszell erneuern. Aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögern sich die Arbeiten um mindestens zwei Wochen und die damit verbundene Vollsperrung. Die Maßnahme muss laut dem Staatlichen Bauamt aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Baustoffen um mindestens zwei Wochen verschoben werden. „Die Lieferschwierigkeiten bestehen aufgrund aktueller problematischer Rohstoffbeschaffungen und auch coronabedingter Produktionsausfälle.“

Die Baufirma wird jedoch die Zeit nutzen und vorbereitende Arbeiten abseits des Verkehrs durchführen, wie z. B. Lager- und Betriebsflächen und einen provisorischen Fußweg vom Busparkplatz an der Grund- und Mittelschule zum Zebrastreifen am Klostervorplatz anlegen.

Einteilung in zwei Bauabschnitte

Sobald es losgeht, teilt sich der bauliche Umgriff in zwei Abschnitte: Der erste erstreckt sich von der Einmündung nach Holzkirchen Richtung Norden entlang des Klosters und endet an dem bereits erneuerten Straßenabschnitt unmittelbar nördlich des Klosters und der Klosterkirche. In diesem Bereich wird die Vollsperrung voraussichtlich bis Mitte des Jahres bestehen. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Verkehr soll bis zur Winterpause wieder fließen

Die Verkehrsbeziehung von und nach Holzkirchen in Richtung Süden kann aufrechterhalten werden. Ab der Jahresmitte wird im Abschnitt zwei die Vollsperrung südlich der Einmündung nach Holzkirchen aufgebaut und so die Verkehrsbeziehung von Holzkirchen in Richtung Norden freigegeben. Gleichzeitig beginnen die Arbeiten in den Seitenbereichen, zum Beispiel auf dem Klostervorplatz. Geplant ist, dass alle Arbeiten bis zur Winterpause soweit abgeschlossen sind, dass der Verkehr wieder ungehindert fließen kann.

as/nej

