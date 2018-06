Die Fans der deutschen Gegner: Die Schweden feiern leiser 

Zur WM stellt unsere Zeitung Menschen aus den Ländern der Spielgegner der deutschen Mannschaft vor. Dr. Carl Johnzén in Großegelsee bei Dietramszell. Deutschland hatte sich der Schwede moderner vorgestellt, als es tatsächlich ist.

Großegelsee – Elija ist widerwillig, als der Papa ihm das schwedische Trikot überzieht. „I mog ned“, sagt er, und seine Mama lacht. Der Zweijährige, gesteht sie später, wird beim Fußballschauen mit den Eltern oft instrumentalisiert und von ihnen auf die eine oder andere Mannschaft eingeschworen.

Elija spricht nämlich nicht nur Bairisch wie die anderen Kinder in Großegelsee. Elija spricht auch Schwedisch. Sein Papa Carl Johnzén kommt aus dem Land der Seen, Elche und Zimtschnecken. Der Physiker und Mathematiker war ursprünglich wegen eines Jobs in Deutschland. Als er wieder zurück nach Schweden wollte, „habe ich Rosmarie getroffen“, sagt Johnzén. Rosmarie Baumann, Elijas Mama, betreibt das Atelier „St. Angela“ in Lochen und stellt dort christlichen Schmuck aus Steinen nach Hildegard von Bingen her.

Nach dem Kennenlernen ging das Paar aber erst einmal zusammen nach Schweden. Als Elija dann vor zwei Jahren als Dritter im Bunde zur Welt kam, entschlossen sich Johnzén und Baumann, zurück nach Deutschland zu ziehen. „Wegen der Nähe zu den hiesigen Großeltern, und weil ich in Bayern auch leichter Arbeit finde als in Schweden“, erklärt der 40-Jährige, der nun als mathematischer Analyst für ein Münchner Energieunternehmen arbeitet.

Deutschland ist anders, als Johnzén es sich vorgestellt hat. „Ich dachte, hier wäre man bezogen auf die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen viel weiter“, sagt der Schwede. Nach Elijas Geburt ging der Vater länger in Elternzeit, eine gängige Praxis in Schweden. In der Krabbelgruppe des Sohns in Humbach blieb er als einziger Mann unter vielen Frauen allerdings ein Exot.

Lesen Sie auch: Die Fans der deutschen Gegner: In Sachen Fiesta steht’s 1:0 für Mexiko

Rosmarie Baumann, die in Föggenbeuern aufwuchs, sich in Italien zur Freskenmalerin ausbilden ließ und in München studierte, sieht ebenfalls Unterschiede zwischen den Ländern. „Hier in Deutschland vermissen wir manchmal die schwedische Leichtigkeit“, sagt sie. In Deutschland seien Traditionen und Konventionen oftmals starr und unbeweglich. „Carl wundert sich oft, dass hier Dynamik fehlt und so viele Dinge nur Jungs machen“, so Baumann. Bei Festumzügen sehe man beispielsweise überwiegend Buben und selten Mädchen. Das bairische „So is hoid“ gebe es in Schweden nicht. Die Menschen hinterfragen laut der 35-Jährigen die Gründe für Traditionen mehr. „In Schweden lebt man freier, lässt sich und sein Leben einfach gelten.“

Dennoch fühlt sich Johnzén in Deutschland wohl. In der nordischen Heimat seien die Menschen Fremden gegenüber oft verschlossen. „Hier kommt man hingegen im Biergarten oder auf der Straße sehr schnell mit den Menschen ins Gespräch“, sagt er. Die Süßigkeitentheken in schwedischen Supermärkten und den See, an dem er wohnte, vermisst er allerdings.

Auch wenn Fußball in der Wintersport-Nation Schweden lange nicht so populär wie in Deutschland ist – Eishockey, Langlauf und die schwedische Version des Hallenhockeys namens „Innebandy“ seien dort Johnzén und Baumann zufolge viel präsenter als Fußball –, interessiert sich der Schwede für Fußball. Johnzén ist FC Bayern Fan. Beim Fußballschauen seien die Unterschiede zwischen schwedischer und deutscher Mentalität spürbar. Baumann: „Die Deutschen jubeln ganz laut.“ Die Schweden legen dagegen eine leise Freude an den Tag, lehnen sich bei einem Tor eher mit einem zufriedenen Lächeln zurück. „Schweden zeigen ihre Gefühle nicht so stark“, sagt Johnzén.

Wenn nun diesen Samstag Deutschland und Schweden bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegeneinander antreten, ist die kleine Familie bei Baumanns Eltern zum „Schwedenfest“ eingeladen. Dort werden sie zusammen das Spiel sehen und gleichzeitig das schwedische „Midsommar-Fest“ zur Sommersonnenwende feiern. Johnzén wird für Schweden fiebern, Baumann für die deutsche Nationalelf. „Da herrscht schon Konkurrenz“, sagt Baumann. Für welche Mannschaft Elija mitfiebert, ist allerdings noch offen.

Lesen Sie auch: Die WM geht los: In diesen Lokalen im Nordlandkreis gibt es Public Viewing

Snack zum Spiel: Schwedische Zimtschnecken (Kanelsnegle)

Zutaten für zirka 12 Stück:

180 Milliliter Milch

1 Päckchen Trockenhefe

80 Gramm Zucker

500 Gramm Mehl

125 Gramm weiche Butter

2 Eier

ein halber Teelöffel Salz

1 Teelöffel Vanillemark

2 Messerspitzen gemahlener Kardamom

2 Esslöffel sehr weiche Butter

40 Gramm extrafeiner Zucker

2 bis 3 Teelöffel gemahlener Zimt

Außerdem:

Mehl für die Arbeitsfläche

1 Ei und 1 EL Milch zum Bestreichen

Zubereitung: Milch lauwarm in einem Topf erwärmen, vom Herd ziehen und Trockenhefe sowie Zucker unter Rühren darin auflösen.

Das Mehl in eine Schüssel geben, eine kleine Mulde hineinformen. Erst Hefemilch, dann Butter in Stückchen, Eier, Salz, Vanillemark und Kardamom hinzugeben. Alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen.

Teig auf bemehlter Fläche durchkneten und in zwei Hälften teilen. Auf eine Breite von zirka 22 mal 27 Zentimeter ausrollen und mit der Hälfte der Butter bestreichen, Zimt und Zucker mischen und ebenfalls die Hälfte der Mischung darüber streuen. Den Teig eng und gleichmäßig aufrollen und mit der zweiten Hälfte des Teigs genau so verfahren. Jede Teigrolle drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Dabei die Schnecken mit den Händen leicht flach drücken und erneut 30 Minuten gehen lassen.

In der Zwischenzeit den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Ei und Milch verquirlen und die Schnecken damit bestreichen. Anschließend 15-20 Minuten im Ofen backen. Wenn die Schneckchen goldbraun sind, herausnehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Nora Linnerud