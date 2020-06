Feuer in Peretshofen: Brandursache bleibt unklar - Verletzte aus Krankenhaus entlassen

Eine Woche ist seit dem Brand in Peretshofen vergangen. Alle Verletzte wurden inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Zur Brandursache wertet die Polizei weiter Spuren aus.

Dietramszell – Dramatische Szenen spielten sich kürzlich bei einem Dachstuhlbrand in Peretshofen ab: Auf der Flucht vor den Flammen sprangen drei der elf Hausbewohner aus dem Fenster. Sie kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die ganze Nacht hindurch waren Helfer im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf 150. 000 Euro geschätzt, wir berichteten. Seit dem Vorfall ist inzwischen eine Woche vergangen.

Feuer in Peretshofen: Betroffene kamen zunächst nach Geretsried

Noch in der Nacht des Unglücks fanden die Betroffenen zunächst Unterschlupf in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Geretsrieder Jahnstraße, berichtet der Dietramszeller Bürgermeister Josef Hauser. „Die Geretsrieder Polizei hat mit der Regierung von Oberbayern abgeklärt, wo die Leute auf die Schnelle unterkommen.“

Einen Tag nach dem Feuer machte sich der Rathauschef selbst ein Bild vom Unglücksort. „Das Dach war durch die Löscharbeiten teilweise abgedeckt. Man hat deutlich gesehen, dass dort erst mal keiner mehr wohnen kann“, sagt Hauser. „Da war ich schon etwas schockiert.“ Das landwirtschaftliche Anwesen, das als Wohnhaus genutzt wurde, muss laut dem Rathauschef nun komplett saniert werden. „Das wird dauern“, befürchtet er.

+ Josef Hauser, Dietramszeller Bürgermeister Ob die Familie danach in das Gebäude zurückkehrt, sei völlig offen. „Man weiß ja nicht, was die Besitzer nach der Sanierung mit dem Anwesen vorhaben.“ Die Betroffenen lebten dem Bürgermeister zufolge noch nicht allzu lange in Peretshofen.

Hauser schätzt den materiellen Schaden für die Familie nicht allzu hoch ein: Sämtliche Möbel standen bereits beim Einzug im Gebäude. „Ich gehe davon aus, dass die Leute zumindest einen Teil ihres Hab und Gutes sichern konnten.“

Eines wird der Bürgermeister trotz des tragischen Feuers nicht müde zu betonen: Er ist froh, dass bei dem Brand „nichts Schlimmeres“ passiert ist. „So ein Feuer mitten in der Nacht, das hätte auch ganz anders ausgehen können“, gibt er zu bedenken.

Alle Verletzten aus dem Krankenhaus entlassen

Doch wie geht es der elfköpfigen Familie eine Woche nach dem Unglück? Nähere Informationen dazu hat das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen: „Den Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut“, bestätigt Pressesprecherin Sabine Schmid. Nach und nach seien die drei Verletzen im Laufe der Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden.

„Am Freitag kam die letzte Person aus dem Krankenhaus“, weiß Schmid. Jetzt steht den Betroffenen erst einmal ein Umzug bevor. Schmid: „Die Bewohner kommen in ein Appartement nach Lenggries. Dort werden sie erst einmal bleiben.“

Nach dem Feuer übernahm die Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen zur Brandursache. Dazu gibt es inzwischen Neuigkeiten: „Wir schließen aus, dass ein Brandbeschleuniger verwendet wurde“, sagt Carolin Hohensinn, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern.

Polizei: Keine Hinweise auf „vorsätzliches Geschehen“

„Was genau das Feuer letztendlich entfachte, wissen wir jedoch noch nicht.“ Aber: Bisher gäbe es „keine Hinweise auf ein vorsätzliches Geschehen“. Um darauf eine Antwort zu finden, wertet die Spurensicherung weiter Spuren vom Unglücksort aus. Hohensinn: „Die Polizei ermittelt weiter in alle Richtungen.“

kof