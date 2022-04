Dietramszell erwägt Gesamtkonzept für Erneuerbare Energien

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Photovoltaik ist ein wichtiges Instrument, um vor Ort saubere Energie zu produzieren. © Symbolfoto: dpa

Das Aus für den Solarpark hat die Gemeinde kalt erwischt. Im Gemeinderat wurde diskutiert, wie es jetzt weiter gehen kann.

Dietramszell – Undemokratisch und moralisch verwerflich nannte es Gemeinderat Bernhard Fuchs (FW), „wie durch verbale Gewalt Einfluss auf Entscheidungen in der Gemeinde genommen wird“. Wie berichtet haben persönliche Anfeindungen aus der Nachbarschaft die Brüder Johann und Josef Bacher bewogen, ihren Antrag auf Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bei Manhartshofen zurückzuziehen. Das in der letzten Sitzung begonnene Bauleitverfahren kann die Gemeinde dennoch nicht so einfach beenden, erklärte Bürgermeister Josef Hauser: „Der Punkt steht nicht auf der Tagesordnung, deshalb können wir darüber heute nicht förmlich beschließen.“

Fotovoltaik nur minderwertigen Flächen?

Ausführlich diskutiert wurden in der Sitzung am Dienstagabend dagegen zwei Anträge, die von mehreren Ratsmitgliedern als Reaktion auf das Bauvorhaben gestellt wurden. Beiden gemeinsam war die Forderung nach einem Gesamtkonzept für Solarkraftanlagen in der Gemeinde. Ein entsprechender Beschlussvorschlag von Xaver Huber (BLD) stand nach einer knappen Ablehnung in der letzten Sitzung zum zweiten Mal auf der Tagesordnung. Sein Credo: Photovoltaik-Analgen sollten schöner in die Landschaft eingepasst werden, von Wohnhäusern nicht einsehbar sein und zunächst auf minderwertigen Flächen entstehen.

Andere Gemeinden haben einen Energienutzungsplan

Weit darüber hinaus ging der Antrag der CSU-Mitglieder Michael Häsch, Ludwig Gröbmaier, Thomas Bachmeier, Florian Heuschneider, Hans Benno Suttner und Rudolf Raßhofer, an dem sich auch Matthias Gams und Xaver Huber von der Bürgerliste Dietramszell beteiligten. „Wir sind als Gemeinde verpflichtet, unseren Beitrag zum Klimaschutz und zur Bekämpfung des Hungers auf der Welt zu leisten“, betonte Häsch. Deshalb solle beispielsweise auch geklärt werden, wie der Schwund von wertvollen Flächen für die Lebensmittelproduktion verhindert werden könne, wie sich die Artenvielfalt fördern lasse, welche Möglichkeiten zur Energieversorgung in Krisenzeiten und zur Bürgerbeteiligung an der regenerativen Energieerzeugung es gebe.

Lesen Sie auch: Photovoltaik am Wolfratshauser Bergwald

Als Lösungsvorschlag präsentierte Bernhard Fuchs einen Energienutzungsplan. Ein solches „übergeordnetes Konzept über alle Energiequellen für eine zukunftsweisende Energie- und Klimapolitik“ haben seinen Worten zufolge bereits etwa 30 Gemeinden im Oberland erstellen lassen. Es benötige 300 bis 400 Arbeitsstunden und koste die Gemeinde dank staatlicher Förderung etwa 10 000 Euro. Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte, für weitere Beratungen Stefan Drexlmeier von der Energiewende Oberland zur nächsten Sitzung einzuladen.

Aktuelle Nachrichten aus Dietramszell lesen Sie hier.

Mit den weiterführenden Fragen zur Bodenversiegelung, Ressourcenschonung und Biodiversität soll sich nach dem Willen der Antragsteller die gemeindliche Arbeitsgemeinschaft Energie und Umwelt befassen. „Das können wir personell nicht leisten, das Wissen haben wir nicht“, wandte deren Vorsitzender Fuchs ein. Die Antragsteller verpflichteten sich daraufhin zur Mitarbeit.

Mit knapper Mehrheit folgten die Gemeinderäte außerdem Häschs Vorschlag, den Leiter des Fachzentrums für Energie und Landtechnik in Triesdorf zu einer der nächsten Sitzungen einzuladen. Er soll das Gremium in einem Vortrag umfassend über alternative Energieversorgung sowie Boden- und Naturerhalt informieren.

Bis die Gemeinde auf ein Gesamtkonzept zur Photovoltaik und zu anderen regenerativen Energiequellen zurückgreifen kann, vergeht folglich noch einige Zeit. Ist ein Energienutzungsplan erst einmal beauftragt, dauert es bis zur Fertigstellung etwa ein Jahr, erklärte Fuchs.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.